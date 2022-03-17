محمد ثروت: والدي كان بطل مصر وإفريقيا في لعبة «رمي القرص»

قال الفنان محمد ثروت، إن والده كان بطل مصر وإفريقيا في لعبة «رمي القرص» وكان يعيش في المملكة العربية السعودية، وفي السهرات كانوا يشاهدون الأفلام والمسلسلات بـ«الفيديو»، موضحًا أن والده كان يمتلك 850 شريط فيديو لمسلسلات باللغة العربية والهندية، مشددًا على أنه أحب مشاهدة المسلسلات والأفلام القديمة والحديثة، وأحب عددًا من الفنانين منهم محمود المليجي وسمير غانم والفنان عادل إمام.

الأكل أمام فيلم المشبوه لعادل إمام

وأضاف «ثروت»، خلال استضافته في برنامج «سهرانين» المذاع مساء الخميس، على فضائية «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أنه كان لا يحب تناول الطعام لذا كان يلجأ والده لتشغيل فيلم «المشبوه» لكي يجعله يأكل أكثر، لأنه عند عرض الفيلم يكون مشغولًا به ويتناول كمية كبيرة من الطعام، متابعًا: «أبويا كان يستغل إني بتفرج على الفيلم ويحط أكل في بوقي، وأنا صغير كنت رفيع لكن دلوقتي بقى حصل طفرة زي ما الناس شايفة».

اللعب في مرحلة الطفولة

وتابع الفنان محمد ثروت: «وأنا صغير كنت بلعب كرة واستغماية وبلية، ودي حاجات مبقتش موجودة دلوقتي، وأنا عندي دلوقتي طفلين وهما سليم 6 سنين ودهب شهرين».

شهرته بسبب التمثيل الكوميدي

واشتهر الفنان محمد ثروت بتقديم أعمال كوميدية في السباق الرمضاني، وطوال العام، عقب نجاحه في تقديم الشخصية الكوميدية في عدة أفلام ومسلسلات خلال السنوات الماضية، رغم أنه بدأ مسيرته بتقديم الأعمال الفنية على مسرح الجامعة.