«كيان إيجيبت» تكشف عن سيارة كوبرا فورمينتور في مصر خلال مارس 2022

تكشف شركة «كيان إيجيبت» الوكيل الحصري والمحلي لشركة «سيات» الإسبانية، عن استحواذها على توكيل «كوبرا» العلامة الاسبانية الرياضية التي تتبع ملكيتها لشركة «سيات»، وتكشف عن أول سيارات العلامة الرياضية في مصر، خلال شهر مارس 2022، وهي كوبرا فورمينتور.

تُعتبر كوبرا فورمنتور النسخة الرياضية من «سيات أتيكا» وجرى بناؤها على نفس قاعدة بناء أتيكا وفولكس فاجن تيجوان، لأنها شركة فرعية من علامة سيات، قبل أن تستقل عنها بعلامة تجارية منفصلة، ولكنها تتبع «سيات »في ملكيتها.

محرك كوبرا فورمينتور

تتوفر كوبرا فورمينتور بمحركين مختلفين، الأول بسعة 2.0 لتر تربو يولد قوة 310 حصان مع أقصى عزم للدوران يبلغ 400 نيوتن متر، والمحرك الثاني فهو نفسه 2.0 لتر تربو ولكنه يولد قوة 190 حصان مع أقصى عزم للدوران يبلغ 320 نيوتن متر.

وقالت مصادر خاصة لـ«الوطن»، إنه من المقرر أن تكون النسخة التي سيجري الكشف عنها في مصر خلال شهر مارس 2022، ستكون بقوة 190 حصان وعزم 320 نيوتن متر، مع ناقل حركة 7 سرعات أوتوماتيك ديوال كلاتش ويت.

مواصفات كوبرا فورمينتور من الخارج

تتميز فورمينتور السيارة الأقوى من كوبرا من الخارج، بوجود شبكة أمامية باللون الأسود غير اللامع، يتوسطه شعار كوبرا المميز باللون النحاسي، كما أنها تحتوي على مصابيح أمامية وخلفية من الـLED.

وتأتي بتصميم هجومي ورياضي من كل جهات السيارة من الأمام والخلف والجانب، كما تأتي بخطوط انسيابية حادة في جوانب السيارة لتحسين انسيابية وديناميكية السيارة على السرعات العالية.

مميزات كوبرا فورمينتور من الداخل

ومن الداخل، فهي لا تقل جمالاً عن الخارج، ويتوفر مقود من الجلد بتصميم رياضي مع لمسات من النحاس، كما يتوفر في المقود زر لاختيار وضعيات القيادة لإعطاء لمسة رياضية فاخرة.

ومن المتوقع أن تتوفر في مصر بمقاعد أمامية بتصميم رياضي مع خاصية المساج لمقعد السائق مع تحكم كهربائي كامل، وسوف تتوفر بشاشة عدادات بقياس 10 بوصة تقريباً، مع وجود شاشة ترفيهية تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو بقياس 12.3 بوصة.

أما عن الأسعار، فلم تتوفر بشكل رسمي، ولكن سوف تكون بسعر أقل من 900 ألف جنية وستتوفر بفئة واحدة، بحسب ما ذكرته مصادر خاصة لـ«الوطن».