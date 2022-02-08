«نيسان» تتوقع ارتفاع أرباح مبيعات السيارات لـ1.82 مليار دولار في 2022

زادت شركة «نيسان موتور» توقعاتها لأرباح التشغيل للعام الجاري بنسبة 17%، لتصل لـ210 مليارات ين، أي ما يعادل 1,82 مليار دولار، إذ ساعد خفض التكاليف على تعزيز الربحية واستفادت شركة صناعة السيارات من ضعف الين.

توقعات 20 محللا تدعم ربحية «نيسان»

وتظهر بيانات شركة «رفينيتيف» أنَّ التوقعات أعلى من متوسط ​​ربح قدره 194 مليار ين لـ شركة نيسان، بناءً على تقديرات 20 محللً.

وبحسب البيان الصادر عن الشركة اليوم الثلاثاء، فإنَّ «نيسان» اضطرت إلى خفض الإنتاج، حتى مع انتعاش الطلب على السيارات في الأسواق الرئيسية مثل الصين والولايات المتحدة، بسبب نقص أشباه الموصلات والمكونات الأخرى، أي مثل شركات صناعة السيارات العالمية الكبرى الأخرى.

وأضاف البيان، أنَّ تخفيض نيسان لتكاليف الإنتاج نتيجة ضغوط أزمة الرقائق الإلكترونية دفعت ربحية السيارة المصنعة للزيادة، لأنّها لم تعد بحاجة إلى تقديم حوافز مالية كبيرة في الولايات المتحدة والأسواق الأخرى لإقناع المستهلكين بشراء سياراتها.

مبيعات بـ3.8 مليون سيارة سنوياً

أشارت الشركة في بيانها، إلى نجاح أكبر ثالث شركة لصناعة السيارات اليابانية، في الحفاظ على هدف مبيعاتها السنوي العالمي البالغ 3.8 مليون سيارة.

وأظهرت البيانات أنَّ أرباح التشغيل للأشهر الثلاثة لـ نيسان بنهاية ديسمبر الماضي، تضاعفت تقريبًا لتصل إلى 52.2 مليار ين، بما يعادل 451.8 مليون دولار، متجاوزة متوسط ​​ربح قدره 35.8 مليار ين وفق ما قدره 9 محللين.