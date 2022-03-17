وكيل «خطة النواب»: الحكومة نجحت في مواجهة تحديات كورونا

كشف النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن الحكومة المصرية نجحت في التصدي لأزمة فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها، معربًا عن شكره للحكومة في هذا الشأن، إذ تصدت لكل الصعوبات التي واجهتها دول العالم.

وقال «سالم» في كلمة بمنتدى حزب مستقبل وطن المقام بالغردقة، إن نجاح الحكومة يأتي نتيجة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي تحمل تبعات تنفيذه الشعب المصري كله، مشددًا على أن الدولة حافظت على الاستقرار المالي والاقتصادي رغم تداعيات الأزمة.

وأعرب وكيل لجنة الخطة والموازنة، عن شكره للمهندس أشرف رشاد الشريف، نائب أول رئيس الحزب الأمين العام وزعيم الأغلبية، وجميع قيادات الحزب وفريقهم المعاون في نجاح تنظيم المنتدى الذي وصفه بالمتميز وأنه جاء في وقت مهم.

تداعيات أزمة كورونا

وخلال اللقاء، وجه «سالم» سؤالًا إلى الدكتور أحمد كوجاك نائب وزير المالية، قال فيه: من المعروف أن الدولة تعد الموازنة وتناقشها في شهر نوفمبر، ثم تقدمها لمجلس النواب في نهاية مارس من كل عام طبقا لما يقضي به الدستور والقانون وتلك الموازنة جرى إعدادها قبل أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، فهل اتخذت الحكومة المصرية مبدأ الحيطة والحذر في الموازنة الجديدة وأعادتالنظر فيها خاصة فيما يتعلق بأسعار الصرف والمواد البترولية والمواد الغذائية ودعم السلع التموينية، والتي ستتأثر بالحرب وآثارها؟ وهل تنجح الحكومة في مواجهة تداعيات الحرب كما نجحت في مواجهة تداعيات أزمة كورونا؟

تداعيات الأزمة الأوكرانية

من جانبه، رد «كوجاك»، قائلًا إن سوال النائب مصطفي سالم من أهم الأسئلة، مشددًا: «راعينا بقدر الإمكان التداعيات الأخيرة وأعددنا اجتماعات مهمة مع عدد من الوزرات وأولها البترول» مشيرًا إلى أنهم مهما اتخذوا من إجراءات فلا يعلمون مدى تأثير هذه الحرب على الوضع المالي والاقتصادي بمعظم دول العالم ومنها بالطبع مصر.