الخارجية الأمريكية: لن نسمح لروسيا ببناء مواقع نووية في إيران

قالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن من مصلحة واشنطن عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، موضحة لقناة «العربية» الإخبارية، أن المفاوضات مع طهران ليست نهائية.

«شيرمان» تنفي السماح لـ موسكو ببناء مواقع نووية في إيران

وأشارت شيرمان، لـ القناة الإخبارية، إلى أنه لا صحة للتقارير عن السماح لروسيا ببناء مواقع نووية في إيران.

وكان عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحزب الجمهوري تيد كروز، وأعضاء آخرون، قدموا أمس الخميس، مشروع قانون يحظر على الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، التنازل عن عقوبات الكونجرس، التي تحظر التعاون في البرنامج النووي الإيراني، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت إدارة بايدن، أخطرت في فبراير الماضي، «الكونجرس» الامريكي بأنها تمنح طهران وشركائها الدوليين، بما في ذلك روسيا، تنازلا عن 7 أنشطة نووية مدنية، التي تستخدمها طهران لبناء برنامجها النووي، مؤكدة في وقت سابق أن الإعفاءات ستسمح لروسيا بإجراء مشاريع مع إيران بقيمة 10 مليارات دولار.

تيد كروز: إدارة بايدن تسعى لتأمين اتفاق جديد مع طهران

وأوضح كروز، إن إدارة بايدن تفكك العقوبات وتسعى لتأمين اتفاق جديد مع طهران، أضعف حتى من الاتفاق النووي الكارثي الأصلي بين أوباما وإيران، مشيرا إلى أنه قدم تشريعا لمنع الإدارة الأمريكية من إصدار إعفاءات نووية مدنية تسمح لـ موسكو ببناء برنامج إيران النووي.

من جانبه، قال ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، خلال لقائه مع وزير النفط الإيراني جواد أوجي، إن طهران مستعدة لمواصلة تطوير التعاون الاقتصادي على الرغم من القيود الغربية ضد موسكو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أوضح أوجي، أن بلاده مستعدة لدعم موسكو وتطوير التعاون بشكل أكبر، وأكد الوزير الإيراني، أن موسكو كانت بجانب طهران عند تعرضت للعقوبات.

وأضاف وزير النفط الإيراني، «نعتبر اليوم أن من واجبنا أن نكون بجانب روسيا في هذه الظروف الصعبة وأن نقدم المساعدة».