مجهول يخدع زير الدفاع البريطاني منتحلا صفة رئيس وزراء أوكرانيا

تعرض «بن والاس»، وزير الدفاع البريطاني، للاحتيال من جانب شخص أوهمه أنه رئيس الوزراء الأوكراني، «دنيس أناتوليفيج»، أمس الخميس، وقال المسؤول البريطاني على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه تحدث من هاتفه المحمول طوال 10 دقائق إلى الشخص مع أن كل منهما كان يرى الآخر على شاشة الهاتف، لأن الاتصال كان بالفيديو، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«بن والاس»: المحتال طرح خلال الاتصال أسئلة مضللة

وأضاف وزير الدفاع البريطاني، أن المحتال طرح خلال الاتصال أسئلة مضللة، أثارت شكوك الوزير البريطاني، فأنهى الحديث معه، فيما قال وزير الدفاع البريطاني، لصحيفة «التايمز» البريطانية، إنّ الشخص المحتال، بدا مثل رئيس الوزراء الأوكراني وظهر خلفه علم أوكرانيا، ومن الواضح أنه كان يحاول خداعه.

من جانبها، قالت صحيفة «التايمز» البريطانية، إنها تعتقد أن طلب الاتصال بدأ عبر رسالة بريد إلكتروني احتيالية زعم كاتبها أنه مساعد بالسفارة الأوكرانية في العاصمة البريطانية «لندن»، ثم تم إرسال الطلب من إدارة حكومية في المملكة المتحدة إلى وزارة الدفاع.

وأشار «بن والاس»، إلى أن منتحل شخصية رئيس وزراء أوكرانيا، سأله عما إذا كانت «لندن»، سترسل سفنا حربية إلى البحر الأسود، وعما إذا كانت ستوقع اتفاقية أمنية محتملة، إضافة إلى أسئلة عما إذا كان ينبغي لـ«كييف»، الحصول على أسلحة نووية.

وتابع وزير الدفاع البريطاني، أن منتحل شخصية رئيس الوزراء الاوكراني، سأله عن احتمال أن تتخلى أوكرانيا عن طموحها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو» وأن تصبح دولة محايدة.

وزيرة الداخلية البريطانية تعرضت لمكالمة خادعة

وأدان بن والاس، الحيل القذرة الروسية بعد تعرضه للاحتيال، فيما ذكرت الصحيفة البريطانية، أن وزيرة الداخلية بريتي باتيل، كانت أيضًا هدفًا لمكالمة خادعة.