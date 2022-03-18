«البيت الأبيض»: بايدن ونظيره الصيني يبحثان هاتفيا الحرب في أوكرانيا

قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن الرئيس جو بايدن، ونظيره الصيني «شي جين بينج»، سيبحثان، اليوم الجمعة، في اتصال مرتقب، الحرب في أوكرانيا وقضايا أخرى مشتركة، موضحة أن الاتصال يدخل في إطار إبقاء الخطوط مفتوحة بين البلدين، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«النواب» الأمريكي يصوت على تعليق العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا

وكان مجلس النواب الأمريكي، صوت أمس الخميس، بأغلبية 424 صوتًا مقابل 8 أصوات على تعليق العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا، ما يمهد الطريق للحكومة الأمريكية لفرض رسوم جمركية أعلى على البضائع الروسية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

«ماكرون»: العملية العسكرية الروسية أحدثت صدمة كهربائية لـ«الناتو»

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال أمس الخميس، إن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أحدثت صدمة كهربائية لحلف شمال الأطلسي «الناتو» ومنحه وضوحا استراتيجيا جديدا كان ينقصه.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ندد في وقت سابق، بمن وصفهم بـ«الخونة والحثالة في الداخل الذين ساعدوا الغرب».

بدورها، أعلنت السلطات الكندية، أمس الخميس، إطلاق برنامج جديد للهجرة يتيح منح الأوكرانيين تصاريح إقامة موقتة لمدة تصل إلى 3 سنوات. وأوضح وزير الهجرة الكندي شون فريزر، أن طلبات الحصول على تصاريح سفر طارئة بين كندا وأوكرانيا مفتوحة الآن.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأسترالية، فرض عقوبات على وزارة المالية والبنك المركزي الروسي، فيما قالت السلطات اليابانية، اليوم الجمعة، إنها ستفرض عقوبات على 15 روسياً و9 منظمات، بما في ذلك مسؤولين عسكريين ومصدري أسلحة.

وقالت «لندن»، إنه اعتبارا من أمس الخميس، جرى تعليق تبادل وتقاسم المعلومات الضريبية مع روسيا وبيلاروسيا، موضحة أن التعليق سيضمن أن المملكة المتحدة لن تزود نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمعلومات قد تؤدي إلى زيادة الإيرادات أو عائدات الضرائب لروسيا.

«الفضاء الأوروبية»: سنعلق تعاوننا مع روسيا في مهمة «إكسومارس»

وفي سياق متصل، قالت وكالة الفضاء الأوروبية، إنها ستعلق تعاونها مع روسيا في مهمة «إكسومارس» للتحقق من وجود حياة على كوكب المريخ.

وعربيا، أعلنت السلطات السعودية، تمديد تأشيرات الأوكرانيين الموجودين في البلاد، سواءً كانوا سيّاحاً أو رجال أعمال، دون رسوم أو غرامات، للاعتبارات الإنسانية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.