أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم 15-3-2022 في البنوك

تختلف أسعار العملات الأجنبية ما بين الدولار واليورو والدينار الكويتي والريال السعودي ويهتم عدد كبير من المواطنين بمتابعة مختلف أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في البنوك بشكل يومي خاصة بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي تؤثر على مختلف الأسعار، حيث استقرت بعضها وارتفع البعض.

وتستعرض «الوطن» أسعار العملات المختلفة في البنوك المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل الدولار في بنك عودة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو مقابل الجنية في بداية معاملات اليوم في البنك الأهلي نحو 16.96 جنيه للشراء و17.13 جنيه للبيع، وسجل اليورو في بنك قناة السويس نحو 17.15 جنيه للشراء، 16.99 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 16.96 جنيه للشراء و17.13 جنيه للبيع، وأيضا سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي نحو 17.72 للشراء وسعر 17.57 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

جاء سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع في بنك مصر، وأيضا سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، كما سجل الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي سعر 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع في بنك عودة.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، كما سجل الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري

وعلى الجانب الآخر سجل الجنيه الاسترليني في بنك مصر نحو 20.34 جنيه للشراء، ونحو 58 .20 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي سجل نحو 20.34 جنيه للشراء، و20.58 جنيه للبيع، كما وصل سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية لنحو 20.34 جنيه للشراء، ونحو 20.57 جنيه للبيع.