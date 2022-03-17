أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 17-3-2022 في مصر.. متفاوتة بالبنوك

تفاوتت أسعار العملات الأجنبية، اليوم الخميس 17-3-2022 في البنوك المختلفة، أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية للبنوك، وتصدر الدولار قائمة العملات الأكثر استقرارًا.

وترصد «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

وشهدت أسعار العملات الأجنبية تباينا سعريًا مقابل الجنيه المصري، ليستقر سعر الدولار في بنك cib ويباع بسعر 15.76 جنيه مقابل 15.66 جنيه للشراء، فيما تباينت باقي العملات، ليباع اليورو بسعر 17.3738 جنيه مقابل 17.1477 جنيه للشراء، وبيع الجنيه الإسترليني بسعر 20.658 جنيه مقابل 20.4097 جنيه للشراء في البنك ذاته.

وسجل الدينار الكويتي سعر 51.895 جنيه للبيع مقابل 49.7459 جنيه للشراء، بينا بلغ سعر الريال السعودي في البنك ذاته 4.2014 جنيه للبيع مقابل 4.1775 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.2706 جنيه مقابل 4.2706 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

وسجّل الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 15.68 جنيه للشراء كأفضل بنك يبيع له المواطن الدولار الأمريكي، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك التي نشتري منها الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

وجاء بنك قناة السويس الأفضل في بيع اليورو، إذ سجل سعر 17.2401 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 17.2967 جنيه.

أفضل سعر لبيع الإسترليني والريال والدرهم والدينار

وارتفع سعر بيع الريال السعودي في البنوك بشكل طفيف، إذ يعد بنك مصر الأفضل في بيع الريال السعودي بسعر 4.1825 جنيه، كما يعد الأفضل أيضا في شراء الريال السعودي بسعر 4.1955 جنيه.

واحتل بنك قناة السويس الصدارة أفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس 17-3-2022، بسعر 20.5569 جنيه، وبنك كريدي اجريكول، الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 20.4097 جنيه.

وتصدّر بنك مصر قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.265 جنيه، فيما جاء كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 4.2853 جنيه، واحتل بنك بلوم قائمة الأفضل فى البنوك التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 51.5132 جنيه، وفيما يعد بنك مصر الأفضل في شراء الدينار الكويتي بسعر 51.7763 جنيه.