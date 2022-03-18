عاجل.. رئاسة الأركان الأوكرانية: روسيا تستهدف حي مطار لفيف بعدة صواريخ

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أن الجيش الروسي استهدف بعدة صواريخ حي مطار مدينة لفيف، عبر البحر الأسود، بحسب ما ذكر مراسل قناة سكاي نيوز عربية.

كما قال عمدة مدينة لفيف أندريه سادوفي إن الضربة لم تطال مطار المدينة نفسه، وإنما استهدفت حي المطار داخل المدينة الكبيرة التي تقع على الحدود البولندية.

سماع دوي 3 انفجارات شديدة في لفيف

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه سمع دوي 3 انفجارات على الأقل صباح اليوم في مدينة لفيف الواقعة غرب أوكرانيا.

وتداولت وسائل الإعلام الأوكرانية مقطعا مصورا يظهر تصاعد سحب الدخان من داخل المدينة.

ويأتي ذلك تزامنا مع دخول الحرب الروسية الأوكرانية أسبوعها الرابع، حيث كانت بدأت العملية الروسية فجر الخميس الموافق 24 فبراير الماضي.