عاجل.. سماع دوي 3 انفجارات في مدينة لفيف غربي أوكرانيا

قالت وسائل إعلام أوكرانية، إنه جرى سماع دوي 3 انفجارات في مدينة «لفيف» الواقعة غربي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدورها، أعلنت موسكو، اليوم الجمعة، أن الجيش الروسي قدم نحو 100 طن من المساعدات الإنسانية إلى السكان في منطقة «تشوجويفسكي» بمقاطعة خاركوف شمال شرقي أوكرانيا.

«زيلينسكي»: موسكو ترسل إخطارات وفاة إلى عائلات الجنود الروس الأسرى

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن موسكو ترسل إخطارات وفاة إلى عائلات الجنود الروس على الرغم من أنهم في الأسر وعلى قيد الحياة، مشيرا إلى أن روسيا لا تحاول حتى استعادتهم، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

الجيش الأوكراني: خسائر القوات الروسية في الحرب بلغت نحو 14000 شخص

وكانت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أعلنت في وقت سابق، أن خسائر القوات الروسية في الحرب ضد أوكرانيا بلغت نحو 14000 شخص.

من جانبها، طالبت السفارة الروسية في واشنطن، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالكشف عن البيانات حول نشاطها البيولوجي العسكري في أوكرانيا.

وانتقد اثنان من كبار الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، تشاك شومر، زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ، ورون وايدن، رئيس اللجنة المالية في بيان، شركة «كوخ اندستريز» لمواصلة نشاطها في روسيا، ودعا شومر ووايدن، الشركة إلى تقديم قيم الديمقراطية على أرباحها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، قالت منظمة «الأمم المتحدة» إن تعليق عضوية روسيا في منظمة السياحة العالمية يمكن أن يخلق سابقة كارثية.

وفي وقت سابق، فرضت أستراليا عقوبات على 11 مصرفا ومؤسسة حكومية روسية، بما في ذلك صندوق الثروة الوطني ووزارة المالية.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريس باين، إن البنوك تمثل 80% من إجمالي الأصول المصرفية الروسية، كما أضافت السلطات الأسترالية الملياردير أوليج ديريباسكا وفيكتور فيكسيلبيرج، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات «رينوفا» إلى قائمة العقوبات.

وكانت «طوكيو»، فرضت في وقت سابق، عقوبات إضافية، شملت 15 شخصا و9 منظمات من روسيا، وتضمنت قائمة العقوبات اليابانية، المتحدثة باسم زارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ونائب وزير الدفاع الروسي يونس بيك إيفكوروف وغيرهم، و«روسوبورون إكسبورت»، وطائرات الهليكوبتر الروسية، و«روسنفت إيرو».