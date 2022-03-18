البنتاجون: رصد مؤشرات هجوم برمائي روسي وشيك على «أوديسا» الأوكرانية

قال مسؤول رفيع في وزراة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إنه جرى رصد مؤشرات على هجوم برمائي وشيك على «أوديسا» الأوكرانية، مشيرا إلى نشاط روسي ضئيل في أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبها، أعلنت «لندن» تعليق التعاون الضريبي مع روسيا، فيما قالت اليابان، إنها ستفرض المزيد من العقوبات على كيانات ومنظمات روسية.

عقوبات «طوكيو» الجديدة على روسيا تشمل مسؤولين عسكريين

وأوضحت قناة «العربية» الإخبارية، أن عقوبات «طوكيو» الجديدة على روسيا تشمل مسؤولين عسكريين ومصدري أسلحة.

الصين وروسيا تبحثان محاربة الإرهاب والتنسيق الأمني

من جانبها، كشفت السلطات الصينية، عن لقاء جمع بين مسؤول بوزارة الخارجية الصينية مع سفير روسيا لدى بكين أندريه دنيسوف، وقالت الوزارة الصينية، إن الاجتماع بحث جهود محاربة الإرهاب والتنسيق الأمني، موضحة أن اللقاء أمس الخميس، جرى فيه تبادل وجهات النظر بشأن الوضع الراهن.

من جانبها، قالت «كييف»، إنها تسعى لإنشاء آلية مع موسكو بهدف تبادل المعلومات عن الأسرى والقتلى، عبر أجهزة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي سياق متصل، رحبت منظمة «الأمم المتحدة» بالمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، معبرة عن الأسف لعدم تحقيق وقف إطلاق النار.

وأشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري دي كارلو، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، إلى وجود إشارات إيجابية بشأن المفاوضات بين الجانبين خلال الأسبوع الجاري.

بدوره، قال المجلس الدائم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في اجتماع، إن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لن يعترفا بأي استفتاءات تنظمها موسكو في الأراضي المحتلة بأوكرانيا، بما في ذلك «خيرسون»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.