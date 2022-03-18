عاجل.. الجيش الروسي يعلن «تحرير» 90% من لوجانسك وطرد القوات الأوكرانية

أعلن اللواء إيجور كوناشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اليوم، تحرير قوات جمهورية لوجانسك الشعبية أكثر من 90% من أراضيها بدعم من القوات المسلحة الروسية، وفق ما نقلت قناة «روسيا اليوم»، منذ قليل.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من جمهورية لوجانسك الشعبية تنفذ في الوقت الحالي عمليات لتدمير مجموعات متفرقة من القوميين المتطرفين في الضواحي الجنوبية لقرية روبيجنويه المحررة، على حد قوله.

أزمة إقليم دونباس وجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك

جمهورية لوجانسك، تقع ضمن إقليم دونباس الذي يخضع قانونيا للسيادة الأوكرانية إذ يعد جزءا من أراضيها، لكن منذ 2014 أعلنت لوجانسك ومعها دونيتسك جمهوريتين شعبيتين انفصاليتين من طرف واحد.

وقبيل الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال لوجانسك ودونيتسك، لتتحرك القوات الروسية لاحقا بعمليتها العسكرية، التي قالت إنها لحماية سكان دونباس الناطقين باللغة الروسية.

روسيا تقصف حي مطار كييف في الأسبوع الرابع للحرب

ويأتي ذلك الإعلان من قبل وزارة الدفاع الروسية بينما تتواصل الحرب في أوكرانيا، التي دخلت أسبوعها الرابع منذ أن أعلنت موسكو شنها في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وقصفت القوات الروسية صباح اليوم حي مطار لفيف بعدة صواريخ، بحسب ما صرح عمدة مدينة لفيف أندريه سادوفي، وكذلك هيئة الأركان الأوكرانية.

وكانت روسيا نفت صباح اليوم كذلك استهداف مسرحا للأطفال في مدينة ماريوبول، الذي كانت كييف تحدثت عن استهدافه.