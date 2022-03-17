بوتين يكشف عن مشاريع ضخمة لتطوير «القرم»: لن نتركها لأوكرانيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، تمسك موسكو بشبه جزيرة القرم، حيث كشف عن مشاريع ضخمة لتطويرها في الأعوام المقبلة، في تحدٍ جديد لأوكرانيا والعالم الغربي وفقا لموقع «سكاي نيوز عربية».

بوتين يتمسك بشبه جزيرة القرم

وجاءت تصريحات بوتين، بعدما طالبت كييف بانسحاب القوات الروسية من جميع الأراضي الأوكرانية، ومنها شبه جزيرة القرم، وإقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد.

وأكد الكرملين أنّ شروط موسكو للتوصل لاتفاق سلام مع أوكرانيا واضحة تماما: «نعلم أنّ أسلوب الأوكرانيين هو المماطلة والتخلص من الأمور عبر إبطاء مسار المحادثات، والعقوبات على روسيا تخلق صعوبات لكنها تفتح آفاقا جديدة في تطوير الاقتصاد الوطني».