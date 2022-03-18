«ميرور»: روسيا تتحول من الهجوم للدفاع في أوكرانيا وتوقف الاجتياح

قالت صحيفة ميرور البريطانية البريطانية إن الحرب الروسية الأوكرانية تشهد تغيرا، حيث بدأ الجيش الروسي يتحول من الهدوم إلى الدفاع، لحماية خطوط إمداده التي تتعرض لهجمات شديدة من قبل القوات الأوكرانية، وذلك بحسب ما نقلت الصحيفة عن مصادر في المخابرات البريطانية.

وتجزم جهات عسكرية بريطانية على مدار الأيام الماضية أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا شبه متوقفة خلال الأيام الأخير في جميع الجهات، بسبب إشكاليات لوجستية تحد من قدرات روسيا على مواصلة الهجوم.

الصحيفة البريطانية: الجيش الروسي يعيد جنوده في الخطوط الأمامية للدفاع

وأوضحت الصحيفة، في تقرير اليوم بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز، أن الجيش الروسي بدأ سحب جنوده من الخطوط الأمامية والتحول من الهجوم، والعودة لهؤلاء إلى الدفاع عن خطوط الإمداد، والتي تواجه ضربات قوية مضادة.

وقالت الصحيفة أيضا إنه بهذه التغيرات، فإن القوات الروسية توقفت عن مزيد من الاجتياح للأراضي الأوكرانية، وذلك بينما دخلت الجرب أسبوعها الرابع والتي كانت بدأت في 24 فبراير الماضي.

وزارة الدفاع البريطانية: روسيا تواجه مشكلات لوجستية في حرب أوكرانيا

وبحسب سكاي نيوز، فإن وزارة الدفاع البريطانية كانت تحدث عن وقوع مشكلات لوجستية لا تزال تمثلا تحديا كبيرا أمام العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كما وصفت الوزارة العملية الروسية بـ«المتعثرة».

وترى وزارة الدفاع البريطانية أن الهجمات المضادة التي تنفذها القوات الأوكرانية، دفعت موسكو إلى تحويل أعداد كبير من قواتها المشاركة في الهجوم إلى الدفاع عن خطوط الإمداد.