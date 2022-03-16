مسؤولو الإسكان: حملات على المدن الجديدة لإزالة المخالفات والتعديات

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّ مسؤولي الإدارات المختصة بأجهزة مدن «القاهرة الجديدة، أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، الشروق، العبور، أسيوط الجديدة، خليج السويس (السويس الجديدة)»، بالتعاون مع الشرطة، شنّوا عدة حملات لإزالة التعديات ورفع الإشغالات واسترداد بعض قطع الأراضي، لعدم إثبات الجدية بالمناطق المختلفة بتلك المدن، إلى جانب تنفيذ قرارات غلق وتشميع لأنشطة مخالفة ورفع عدادات المرافق، وذلك في إطار الحرص على منع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، والحفاظ على النسق الحضاري واستيداء حق الدولة.

وأكد الوزير مواصلة تنفيذ الحملات لإزالة المخالفات ورفع الإشغالات، إلى جانب المتابعة الدورية لما تم إزالته لمنع عودة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تشميع 16 محلا مخالفا بالتجمع الأول

وفي ذات السياق، ترأس المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، حملة مكبرة أسفرت عن غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق لـ16 محلا مخالفا بالتجمع الأول، لمخالفة تغيير النشاط ومزاولة نشاط «ورش» في منطقة سكنية، والعمل دون تراخيص، وذلك بمشاركة المهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، والعميد مهندس هشام مهدي، المشرف العام على إدارة الأمن بجهاز المدينة، بمعاونة الشرطة المختصة والإدارات المعنية بالجهاز.

إزالة مخالفات بـ«ابني بيتك 6»

وقال المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إنّه جرى تشكيل حملة من إدارات التنمية والأمن ورئيس الحي، لإزالة مخالفة بناء بمنطقة ابني بيتك 6، وتمت إزالة المباني بالدور الرابع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

من جانبه، قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، إنّه جرى شن حملة مكبرة من إدارة الأمن وإدارة الإشغالات بالتعاون مع إدارات التنمية والنظافة والأحياء بالجهاز، وشرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح المهندس أحمد عمران، أنّ الحملة أسفرت عن تنفيذ 36 قرار إزالة لمخالفات بناء، تنوعت بين بناء بلكونات وسلالم مخالفة خارج الوحدات السكنية، وإزالة 59 مظلة مخالفة، فضلا عن إزالة التعديات العشوائية بالمجاورة 66 بالحي الثامن.

كما أسفرت الحملة أيضا، عن رفع وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بمنطقة الأردنية بمركز المدينة، وكذا بالطرق والمحاور الرئيسية والفرعية للحفاظ على المظهر الحضاري، مع التواجد المستمر من مسؤولي الأحياء، وذلك في إطار التصدي لأي مخالفة أو تعدٍ أو تغيير نشاط، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون مع استمرار الحملات اليومية.

وقال المهندس أحمد عمران، إنّه جرى تنفيذ حملة مكبرة أخرى بالتنسيق بين الإدارات المعنية بالجهاز وشرطة التعمير، أسفرت عن إزالة التعديات الواقعة على عدد من الأحواش الزراعية بالغابة السابعة والغابة الخامسة، بإجمالي مساحة 45 فدانا بنطاق المدينة.

وصرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنّ لجنة الإزالة بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير، تمكنت من إزالة مخالفتي بناء بإحدى قطع الأراضي السكنية بالحي السابع في المدينة، وتمثلت المخالفات في الشروع في زيادة النسبة البنائية بدور السطح، وإقامة حوائط بالبدروم بالمخالفة لتراخيص البناء، وذلك بغرض تحويل نشاطهما من خدمي إلى سكني بمخالفة التراخيص الصادرة.

وأوضح المهندس عبداللطيف بشارة، أنّ اللجنة أزالت السقف الخرساني بالسطح، وكذا الحوائط في البدروم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وتحميله نفقة الإزالة وإيقاف التعامل على القطعة.

وطالب رئيس جهاز مدينة الشروق، أصحاب قطع الأراضي، بالالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، وتوجيه الاستثمار في البناء طبقا للتراخيص، حفاظا على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدا عدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم حفاظا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق.

وأكملت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، أنّه جرى شن حملة مكبرة بالتنسيق مع إدارتي الأمن والتنمية بالجهاز، على عددٍ من المخالفات بقطع أراضي ابني بيتك وتم تنفيذ إزالات فورية شملت بناء الردود الأمامي والخلفي ببعض قطع أراضي ابني بيتك والبناء دون ترخيص، مؤكدة مواصلة الحملات ليل نهار لتحقيق الانضباط ولظهور المدينة بالشكل اللائق، للقضاء على ظاهرة الإشغالات والبناء دون ترخيص والتعديات على مستوى المدينة.

وتابعت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس و«السويس الجديدة»، أعمال لجنة الاسترداد والإزالات بجهاز المدينة، حيث جرى استرداد قطع أراضي بمساحة إجمالية 10000م2 بالمنطقة الصناعية وتوسعاتها، نظرا لعدم إثبات الجدية، وذلك باستثمارات تقدر بنحو 10 ملايين جنيه.

ووجّه المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، باستمرار الحملات الأمنية ليل نهار للتصدي لأشكال المخالفات فور اكتشافها وعدم التهاون مع أي مخالفة وتطبيق القانون بكل حزم ضد المخالفين، مشيرا إلى أنّه جرى تشكيل حملة تنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة إشغالات وتصحيح أوضاع للمخالفات، وذلك تحت إشراف لجنة الغلق والإزالة وإدارتي الأحياء والأمن بالجهاز بمعاونة شرطة التعمير وشرطة المرافق.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أنّ الحملة أسفرت عن إزالة فورية لمخالفات بناء بالحي الثاني، ورفع العدادات والتحفظ عليها وإزالة سقَّالات وشدَّات خشبية لمخالفة قرار إيقاف الأعمال، وإزالة تندة مخالفة بالحي الأول، كما تم إزالة مواد البناء والتحفظ على الحديد المستخدم بقطعة أرض أخرى لمخالفة قرار إيقاف الأعمال وتم التحفظ على المعدات والأدوات المضبوطة، وتمكنت الحملة من ضبط سيارة مخالفة لبيع الخضراوات بالطريق الرئيسي، وجرى التحفظ عليها بمقر الجهاز واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.