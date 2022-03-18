محمود حجازي شقيق ريهام حجاج في مسلسل يوتيرن 2022

يواصل أبطال مسلسل يوتيرن بطولة الفنانة ريهام حجاج تصوير باقي مشاهد العمل استعدادا لعرضه فى الموسم الرمضاني لعام 2022، وأحد الفنانين الذين يشاركون في العمل الفنان محمود حجازي.

يجسد الفنان محمود حجازى في مسلسل يوتيرن شخصية ياسر الكردي، شقيق الفنانة ريهام حجاج وابن الفنان القدير توفيق عبد الحميد، تشهد الصراعات التي تحدث بين شقيقته وزوجها قبل أن تتصاعد الأحداث بعد ذلك.

محمود حجازي شقيق ريهام حجاج

وكان قد روجت الشركة المنتجة لمسلسل يوتيرن لشخصية حجازي من خلال بوستر طرحته عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير انستجرام كشف عن اللوك الذي يظهر به.

أما الفنانة ريهام حجاج شقيقته في المسلسل، فتجسد خلال الأحداث شخصية يارا الكردي، ظابط ملاحة بحرية وتضحي بعملها من أجل زوجها وحبيبها يوسف الذي تترك كل شئ من أجله.

ومسلسل يوتيرن يشارك فيه عدد من الفنانين منهم ريهام حجاج وتوفيق عبد الحميد عبير صبري وكريم قاسم وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن سلامة واخراج سامح عبد العزيز.

آخر أعمال محمود حجازي

وكان قد شارك الفنان محمود حجازي فى السباق الرمضاني الماضي بمسلسل حرب أهلية والذي شارك فيه بجانب يسرا وباسل خياط وأروى جودة وسينتيا خليفة ومايان السيد وجميلة عوض وخالد حجاج وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل واخراج سامح عبد العزيز.

وكان يجسد خلال أحداث المسلسل شخصية الشاب الذي يقع فى حب مايان السيد خلال الاحداث ويكتشف بأنها ليست ابنة يسرا ولكنها ابنة مربية المنزل.