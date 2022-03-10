ريهام حجاج تتصدر بوستر مسلسل «يوتيرن» الرمضاني.. والجمهور يهنئها

تصدرت الفنانة ريهام حجاج، البوستر الرسمي للمسلسل الرمضاني «يوتيرن»، حيث ظهرت في مقدمة الفنانين على البوستر الدعائي وهي ترتدي فستان بنفسجي، وظهر بجوارها جميع أبطال العمل المشاركين، وأبرزهم الفنان توفيق عبد الحميد.

وانهالت على ريهام حجاج التهاني بالمسلسل الجديد، حيث حرص عدد كبير من الوسط الفني على تهنئتها.

ريهام حجاج تتلقى التهاني على مسلسلها الرمضاني

وعلقت الإعلامية بوسي شلبي، على البوستر الدعائي لمسلسل «ريهام» الجديد، قائلة: «مبروك يا قمر بالنجاح للجميع»، كما علق الفنان محمود حجازي، قائلا: «مبروك يا ريهام».

وحرص رواد السوشيال ميديا على الإشادة بمشاركة الفنان توفيق عبدالحميد، وعلقت «ريهام» على رسائل الجمهور، قائلة: «أستاذ توفيق عامل عظمة».

قصة وأبطال مسلسل «يوتيرن»

مسلسل «يوتيرن» بطولة ريهام حجاج، توفيق عبدالحميد، كريم قاسم، عبير صبري، صفاء الطوخي، محمد كيلاني، محمود حافظ، ومن تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز، ومن المنتظر أن يجرى عرضه على قنوات « on، الحياة، cbc، المحور، القناة الأولى المصرية».

وتدور أحداث المسلسل حول يارا الكردي التي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، وتعمل كضابط بحري وتضطر إلى ترك عملها بأمر من زوجها الذي يجعلها تنعزل عن كل العالم بسبب غيرته الشديدة عليها، وتتعرض إلى حادث مفاجيء يكون السبب في انقلاب حياتها رأسا على عقب.

مسلسل كل ما نفترق

وشاركت «ريهام» في موسم دراما رمضان 2021، بمسلسل «وكل ما نفترق»، وشاركها بطولته نخبه من أبرز الفنانين وهم أحمد فهمى، عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، رانيا يوسف، محمد الشرنوبي، طارق عبد العزيز، رحاب الجمل، هاجر أحمد، محمد جمعة، أحمد صيام، والعمل الفني من إخراج مصطفى أبو سيف.