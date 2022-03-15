أيمن سلامة عن مسلسل «يوتيرن»: يحمل رسائل مهمة لكل بنت

قال السيناريست أيمن سلامة، مؤلف مسلسل «يوتيرن»، الذي ينافس به في ماراثون سباق مسلسلات رمضان 2022، إن هذا العمل الدرامي يتضمن عدة رسائل محددة تهم كل فتاة، منها أن تكون التضحية بحساب دون إسهاب، وأن حصولها على شهادة وإتمام تعليمها أمر ليس مجرد رفاهية، ولكن بمثابة عصا ترتكز عليها لمواجهة كل مصاعب الحياة، كذلك أن تحظى بفرصة عمل ولا تتخلى عنه مهما كانت الأسباب.

المسلسل يناقش قضايا تهم النساء

وأضاف المؤلف، في تصريحات لـ«الوطن»: «المرأة دائمًا ما تكون قضيتي وشغلي الشاغل عند الشروع في كتابة أي عمل فني، وهو ماقدمته كثيرًا في أعمال سابقة مثل ليالي، وقضية صفية، وحكاية حياة، ومريم، وبنت السلطان»، وهو ما حرصت على تقديمه في دراما رمضان بمسلسل «يوتيرن»، من خلال طرح مشكلات تهم كل سيدة وكيفية مواجهتها والتغلب عليها.

مشاركة توفيق عبدالحميد بعد 12 عامًا من الغياب

وعن دلالة اختيار اسم المسلسل، أوضح إن مسلسل يوتيرن يحمل إشارة لمعاناة البعض الذين يسيرون في اتجاه عكسي وفي طريق غير صحيح، وعليه في هذه الحالة أن يبحث عن ملف جديد ليعود للطريق السليم عندما يكتشف خطأه وأن يعود من أول «يوتيرن» مهما كانت الأشواك والمطبات التي تواجهه في طريق العودة.

مسلسل يوتيرن، بطولة ريهام حجاج، وتوفيق عبدالحميد الذي يعود بعد 12 عامًا من الغياب عن المشاركة في أعمال درامية، بخلاف الفنانة فادية عبدالغني، كريم قاسم، عبير صبري، صفاء الطوخي، تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز. وتدور أحداث مسلسل يوتيرن، حول يارا الكردي، التي تعمل ضابطة بحرية، وتتخلى عن عملها من أجل زواجها، وتعيش أحداثًا صعبة خصوصًا مع غيرة زوجها من ابنة خالتها، وتشتعل الأحداث بعد تعرضها لحادث في إطار من المفاجأت غير المتوقعة.