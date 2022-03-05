نورهان تكشف كواليس دورها في مسلسل «يوتيرن»: «الطيبة لها حدود»

كشفت الفنانة نورهان، عن أنها انفصلت عن زوجها ولم تختلف الحياة بالنسبة لها كثيرًا عما كانت عليه في السابق، مشيرةً إلى أن معايير اختيار الزوج تتمثل في المودة والرحمة لأنها معنية أكثر بجوهر الزواج وليس المظهر أو الخطوبة أو الأمور المادية.

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وتابعت نورهان خلال حوارها ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، الذي تقدمه الفنانة منى عبدالغني، والإعلاميتان هبة الأباصيري، وإيمان عز الدين، على قناة «CBC»، أنها تريد زوجًا لا يريد الاستفادة من نجاحها ولا يحجر عليها في النجاح، بل يحبها لذاتها ويقبلها في كل الحالات ويقدرها، مشيرةً إلى أن هناك شائعة بشأن أن ابنها معاذ مثَّل في فيلم «عمر وسلمى» وهذا لم يحدث، حيث إنه يحب التمثيل ولكنها لا تريد له أن يدخل فيما وصفته «فتنة التمثيل».

وأضافت نورهان أنها من البداية تعرف أن هناك أعمالا يمكن أن تنفذها وأخرى لا، وذلك لأن ثقافتها في الفن أجنبية أكثر ولكنها لا تقبل بعض الأعمال، مشددةً على أن واجب الممثل هو إظهار موهبته بين الخير والشر وكذلك تقديم النماذج الطيبة الصادقة لأن عمل الفنان رسالة.

نورهان تكشف تفاصيل دورها في مسلسل يوتيرن

وتحدثت عن دورها في مسلسل «يوتيرن»، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل، وقالت إن المخرج هو الذي اختارها للعمل، مشيرةً إلى أن التقبل المجتمعي له درجات والطيبة لها درجات كذلك، ولهذا الشخصية التي تقدمها تحمل العديد من المحاور.