تحذير عاجل من بيع أو شراء الذهب في الوقت الحالي: «للمضطرين فقط»

تراجعت أسعار الذهب في مصر بقيمة 4 جنيهات اليوم الجمعة في بداية التعاملات اليومية للبورصات العالمية، ليباع عيار 24 بسعر 1018جنيها مقابل 1022 جنيها مدعوما بارتفاع سعر الفائدة، بعد أن قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع معدل الفائدة 25 نقطة.

وتوقع البنك المركزي الأمريكي رفع معدل الفائدة 6 مرات إضافية لتصل الفائدة إلى 1.9% بنهاية العام الجاري، قبل أن تصل إلى 2.8% في العام المقبل.

ويتوقع عاملون فى الصاغة تأثر المعدن النفيس من ارتفاع سعر الفائدة بالسلب وتراجعه على المدى البعيد، خاصة وأن ارتفاع سعر الفائدة الحالي هو لامتصاص جزء من التصخم الذي يحدث في الوقت الحالي بالأسواق العالمية .

سعر الذهب محليا وعالميا

سعر الذهب عيار 21 للبيع 891 جنيها، وبلغ عيار 18 سعر 764جنيها، وبيع الجنيه الذهب بسعر 7128 جنيها.

وعالميًا، تباع الأوقية بسعر 1.935.16 دولار وعيار 24 بسعر 62.21 دولار، فيما سجل عيار 21 سعر 43.54 دولار، وبيع عيار 18 بسعر 46.66 دولار.

علاقة عكسية بين الذهب وسعر الفائدة

وقال نادى نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية السابق لـ«الوطن»، إن هناك علاقة عكسية بين سعر الفائدة والذهب، فكلما ارتفعت الفائدة أدت إلى لجوء المستثمرين إلى التحوط بالأوراق المالية المقومة بالدولار مثل السندات والودائع التي توفر لصاحبها تدفقات نقدية على شكل فوائد بخلاف الذهب والمعادن التي لا توفر لحاملها إلا مصدرا واحدا للدخل وهو التغير في السعر، وبالتالى تجعل المعدن الأصفر أعلى تكلفة ويؤدي إلى تراجع الطلب على المعادن وانخفاضها.

وأفاد سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية السابق، أنه لا يمكننا توقع سعر الذهب على المدى البعيد، فقد تتطور الأمور العالمية ويعود الذهب إلى بريقه مرة أخرى، خاصة أن التراجع فى حدود الـ4 جنيهات، والتراجع خلال تلك الفترة سيكون تدريجيا، كون العالم يعيش الآن اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

«نادي»: الشراء والبيع للمضطرين فقط

وفيما يتعلق بالبيع أو الشراء الآن، أوضح «نادي» أن هناك توقعات بمزيد من التراجعات خلال الفترة القادمة حيث يعانى المعدن النفيس من تذبذب واضح بين الصعود والهبوط، والبيع أو الشراء فقط للمضطرين لأن التراجعات ليست محفزة في الوقت الحالي: «على الرغم من التراجع فى سعر المعدن الأصفر، إلا أنه لا يزال الملاذ الآمن في الوقت الحالي».