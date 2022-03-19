أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم السبت 19-3-2022

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الفاكهة في الأسواق بشكل يومي، لأهميتها في كل بيت، فهي تحتوي على نوع خاص من الألياف، الذي يساعد في خفض الكولسترول، والقدرة على امتصاص الكربوهيدرات، كما تتميز الفاكهة بمحتواها العالي على البوتاسيوم، وحفض الفوليك وفيتامين ج.

وفي إطار اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الفاكهة نستعرض أسعار مختلف الأنواع مثل الموز والفراولة والبرتقال واليوسفي، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها «الوطن»، وذلك على النحو التالي:

سعر الفاكهة في الأسواق

وسجلت أسعار الفاكهة في الأسواق سعر 10 جنيهات لكيلو الموز، كما سجل كيلو الفراولة 15 جنيها، وسجل سعر الطبق من الجوافة نحو 20 جنيها، وسجل سعر جريب فروت نحو 8 جنيهات، كما سجل سعر طبق الماندرين 12.5 جنيه، وسجل سعر التفاح بين 15 حتى 25 جنيها للكيلو الواحد باختلاف النوع، وسجل سعر الكيلو جرام من الحرنكش نحو 30 جنيهًا، وسجل سعر كيلو الكيوي نحو 26 جنيهًا.

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

ويهتم المواطنون بمتابعة سعر الفاكهة في سوق العبور حيث أن أسعارها منخفضة مقارنة بالأسعار الأخرى، وسجل سعر البرتقال البلدي بين 2 حتى 3.5 جنيها، أما البرتقال السكري سجل سعر بين 2.5 حتى 4 جنيهات، وسجل سعر برتقال أبو سرة بين 2.5 حتى 6.5 جنيهات، كما سجل سعر اليوسفي بين 2.5 حتى 6 جنيهات

أما العنب المستورد، سجل سعر 30 جنيها، وتراوح سعر التفاح بين 12 حتى 23 جنيها للكيلو الواحد باختلاف النوع ايطالي وجولدن ولبناني، كوتراوح سعر جريب فروت من 4 إلى 7 جنيهات.

وسجل سعر البلح السيوي بين 20 حتى 25 جنيها، أما البلح الثلاجة سجل سعر يتراوح بين 5 حتى 9 جنيهات، والبلح الشامية سجل سعر يتراوح بين 7 حتى 18 جنيها، وتراوح سعر البلح المركابي بين 9 إلى 19 جنيهًا، وأخيرا سجل سعر البلح الابريمي في سوق العبور بين 12 حتى 24 جنيها.