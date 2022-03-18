أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الجمعة 18-3-2022

أصناف مختلفة تنتشر في الأسواق ويحبها الناس ويفضلون الأنواع المتعددة منها، لتظل الفاكهة دائما من الأشياء المفضلة بالنسبة للكثيرين يتناولونها بين الوجبات وتكون مهمة لصحة الجسم حيث لا يقتصر الأمر على مذاقها فقط، لذا فإن أسعار الفاكهة، يبحث عنها الكثير من الأشخاص، خاصة مع موجة ارتفاع الأسعار التي حدثت خلال الفترة الماضية

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

يبحث الناس عن أسعار الفاكهة اليوم الجمعة الموافق 18 مارس، في الأسواق المحلية بشكل يومي، لذا ترصد «الوطن» الأسعار المختلفة، وفق جولة أجرتها بعدد من المحلات التجارية في منطقة الدقي، وجاءت الأسعار كما يلي:

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

ومن ضمن الفاكهة التي يحرص على شرائها الكثيرون، البرتقال، خاصة أنه يحتوي على فيتامين سي المهم لجهاز المناعة ومقاومة نزلات البرد، وتراوح سعر برتقال أبو سرة بين 2.5 إلى 6.5 جنيه، والبلدي بين 2 إلى 3.5 جنيه، بينما تراوح سعر برتقال سكري من 2 إلى 4.5 جنيه.

- تراوح سعر اليوسفي بين 2.5 إلى 6 جنيهات.

- كما تراوح سعر جريب فروت من 4 إلى 7 جنيهات.

- سعر عنب أسود مستورد 30 جنيهًا.

- تراوح سعر التفاح الأمريكي بين 19 إلى 23 جنيهًا.

- تراوح سعر التفاح الجولد بين 16 إلى 20 جنيهًا.

- تراوح سعر البلح المركابي بين 9 إلى 19 جنيهًا.

- تراوح سعر البلح الأبيض غزال بين 14 إلى 24 جنيهًا.

- تراوح سعر البلح العينات بين 13 إلى 23 جنيهًا.

- تراوح سعر البلح البان بين 13 إلى 23 جنيهًا.

سعر الفاكهة في الأسواق المحلية

وسجل سعر الطبق من الجوافة نحو 20 جنيهًا.

- سجل سعر أبو فروة الكيلو نحو 130 جنيهًا.

- سجل سعر جريب فروت نحو 8 جنيهات.

- سعر طبق الماندرين 12.5 جنيه.

- سجل سعر الكيلو من البرقوق نحو 80 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو من الحرنكش «توت ذهبي» نحو 30 جنيهًا.

- سجل سعر باباظ أخضر نحو 19 جنيهًا.

- وبلغ سعر عنب أحمر نحو 91 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو من العنب الأسود نحو 70 جنيهًا.

- وسجل سعر طبق تفاح أوروبي نحو 18 جنيهًا.

- سعر طبق كلمنتين 10 جنيهات.

- سعر طبق تفاح ذهبي 24 جنيهًا.

- سجل سعر طبق تفاح أحمر نحو 19 جنيهًا.

- وسجل سعر كيوي الطبق نحو 26 جنيهًا.

- وسجل سعر كنتالوب نحو 15 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو من الفراولة نحو 17 جنيهًا.