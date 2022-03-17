أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الخميس 17-3-2022

الأسعار أكثر ما يشغل بال الناس حاليا، حيث يبحثون عنها لمعرفة ما وصلت إليه المنتجات والسلع المختلفة في الأسواق، ومن ضمن ما يهتم به الناس، أسعار الفاكهة، اليوم الخميس الموافق 17 مارس، بالتزامن مع موجة ارتفاع الأسعار التي خلفها التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا.

أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم

يبحث الناس عن أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية بشكل يومي، لذا ترصد بوابة «الوطن» مشتقاتها المختلفة، وفق جولة أجرتها بعدد من المحلات التجارية في منطقة الدقي، جاءت الأسعار كما يلي:

سعر الفاكهة اليوم في سوق العبور

- تراوح سعر برتقال سكري من 2 إلى 4.5 جنيه.

- تراوح سعر برتقال أبو سرة بين 2.5 إلى 6.5 جنيه.

- سعر برتقال بلدي بين 2 إلى 3.5 جنيه.

- سعر يوسفي 2.5 إلى 6 جنيهات.

- سعر جريب فروت من 4 إلى 7 جنيهات.

- سعر عنب أسود مستورة 30 جنيهًا.

- تراوح سعر التفاح الأمريكي بين 19 إلى 23 جنيهًا.

- تراوح سعر التفاح الجولد بين 16 إلى 20 جنيهًا.

- تراوح سعر البلح المركابي بين 9 إلى 19 جنيهًا.

- تراوح سعر البلح الأبيض غزال بين 14 إلى 24 جنيهًا.

- تراوح سعر البلح العينات بين 13 إلى 23 جنيهًا.

- تراوح سعر البلح البان بين 13 إلى 23 جنيهًا.

سعر الفاكهة في الأسواق المحلية

ومن ضمن أسعار الفاكهة التي يهتم الناس بها، سعر الجوافة التي تمد الجسم بفيتامين سي ويصل سعر الطبق منها إلى نحو 20 جنيهًا.

- سجل سعر أبو فروة الكيلو نحو 130 جنيهًا.

- سجل سعر جريب فروت نحو 8 جنيهات.

- سعر طبق الماندرين 12.5 جنيه.

- سجل سعر الكيلو من البرقوق نحو 80 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو من الحرنكش «توت ذهبي» نحو 30 جنيهًا.

- سجل سعر باباظ أخضر نحو 19 جنيهًا.

- وبلغ سعر عنب أحمر نحو 91 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو من العنب الأسود نحو 70 جنيهًا.

- وسجل سعر طبق تفاح أوروبي نحو 18 جنيهًا.

- سعر طبق كلمنتين 10 جنيهات.

- سعر طبق تفاح ذهبي 24 جنيهًا.

- سجل سعر طبق تفاح أحمر نحو 19 جنيهًا.

- وسجل سعر كيوي الطبق نحو 26 جنيهًا.

- وسجل سعر كنتالوب نحو 15 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو من الفراولة نحو 17 جنيهًا.