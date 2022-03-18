«لافروف»: فرض 5 آلاف عقوبة على روسيا أكثر من إيران وكوريا الشمالية

كشف وزير الخارجية الروسي «سيرجي لافروف»، عن رقم صادم بشأن العقوبات الغربية التي فرضت على روسيا جرّاء العملية العسكرية في أوكرانيا، إذ قال أن هناك 5 آلاف عقوبة ضد موسكو، مضيفا أنها أكثر من أي عقوبات فُرضت على كوريا الشمالية أو إيران، بحسب ما صرح خلال لقاء مع قناة روسيا اليوم.

وشدد وزير الخارجية الروسية على أن العقوبات الغربية ضد روسيا ستقويها وتعزز قدرتها، قائلا: «يفرضون عقوبات علينا لدفاعنا عن رغبة الروس في أوكرانيا في العيش الكريم»، في تعقيب منه على تطورات الحرب الروسية الأوكرانية.

وزير الخارجية الروسي: نتعرض لحملة إعلامية غربية شرسة

وقال لافروف أن هناك حاجة إلى وقت كبير لتغيير التأثير السلبي للغرب على أوكرانيا، على حد قوله، مضيفا أن «الغرب يقود حملة إعلامية شرسة ضد روسيا تشمل عناصر الإرهاب الإعلامي».

وقال إن الغرب حاول تحويل أوكرانيا إلى دولة معادية لروسيا، وهذه المحاولات كان لها تأثيرها على الأوكرانيين، ولهذا ستكون هناك حاجة لوقت طويل لتغيير هذا التأثير.

أوكرانيا تعول على ساسة أمريكيين أقل مسؤولية

وتحدى وزير الخارجية الروسي بأن يوافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على طلب رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بشأن فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، وقال لافروف إن كييف تعتمد على مجموعة من المسؤولين في الإدارة الأمريكية هم أقل من المسؤولية، على حسب تعبيره.