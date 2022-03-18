«الجائزة الكبرى».. لماذا تسعى روسيا للسيطرة على مدينة أوديسا؟

تحدث مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية، اليوم، عن استعدادات من قبل روسيا لشن هجوم برمائي على مدينة أوديسا الأوكرانية ذات الأهمية الاستراتيجية المطلة على البحر الأسود، تزامنا مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الرابع والتي بدأت فجر الخميس 24 فبراير.

وتكتسب مدينة أوديسا أهمية كبرى في مسار الحرب الروسية، إذ تعتبر «الجائزة الكبرى»، بحسب كثير من المراقبين الذين نقلت عنهم قناة «سكاي نيوز»، أن السيطرة عليها تعني فصل أوكرانيا عن البحر الأسود، ما يعني مكسب استراتيجي لموسكو خلال حربها.

أهم المعلومات عن مدينة أوديسا التاريخية

وترصد «الوطن» في النقاط التالية أهم المعلومات عن مدينة أوديسا التاريخية التي تستعد روسيا للهجوم عليها:

-- ثالث أكبر مدينة في أوكرانيا بعد العاصمة كييف ومدينة خاركيف.

-- توصف مدينة أوديسا بأنها عاصمة الجنوب الأوكراني.

-- يشكل الروس نحو 25% من سكان أوديسا.

-- يشكل الأوكرانيين نحو 68% من سكان أوديسا.

-- كانت تشكل أهمية كبيرة خلال الحقبة السوفيتية.

الأهمية الاقتصادية لمدينة أوديسا في أوكرانيا

-- السيطرة عليها يعني عزل أوكرانيا عن البحر الأسود.

-- عزل أوكرانيا عن البحر الأسود يعني حرمانها من الاستيراد والتصدير.

-- 70 % من تجارة أوكرانيا عبر البحر تمر عبر موانئ مدينة أوديسا.

-- السيطرة عليها تعزل أوكرانيا بدرجة كبيرة عن الأسواق الدولية الأخرى.

-- السيطرة عليها تمنح روسيا ميزات اقتصادية وسياسية على منطقة البحر الأسود.

الأهمية العسكرية لسيطرة روسيا على أوديسا

-- يقول خبراء عسكريون إن السيطرة على أوديسا تعني حالة من الفوضى العسكرية في باقي المدن الأوكرانية.

-- تتيح السيطرة عليها لروسيا الوصول إلى منطقة ترانسنيستريا الانفصالية الواقعة على الحدود مع دولة مولدوفا.

-- السيطرة على أوديسا تعني تحقيق جزء من أحلام الرئيس الروسي ببناء روسيا جديدة أكثر امتدادا على البحر الأسود تحتل فيها أوديسا أهمية كبيرة.