وزير الأوقاف عن «مساعدات رمضان»: نحافظ على كرامة المواطن ونمنع التصوير

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تعمل على محورين ضمن استعدادات شهر رمضان الكريم، الأول يتعلق بالدعوة وإعداد المساجد وتجهيزها وفرش وتأهيل العديد من المساجد وعقد دورات تدريبية وستعود الدروس في المساجد الكبرى والجامعة للأئمة المتميزين.

وأضاف جمعة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «نعمل أيضا في الجانب التنموي ونجهز نصف مليون شنطة غذائية، إضافة إلى اللحوم، وسنوزعها على الأسر الأولى بالرعاية».

مستمرون في مشروع صكوك الإطعام

وتابع وزير الأوقاف: «مستمرون في مشروع صكوك الإطعام، الذي جاء امتدادا لمشروع صكوك الأضاحي الذي وصلنا من خلاله إلى نصف مليون أسرة، وهناك 1000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية سيحصلون على اللحوم مرة شهريا، وذلك بالتنسيق مع المحافظة».

ندقق قوائم المستفيدين

وأكد، على أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظة لا تسمح بتصوير أحد عند أخذ العطاء، إضافة إلى تدقيق قوائم المستفيدين: «أهم نقطة في هذا الصدد هي عزة المواطن تمتعه بالاحترام دون أن يتاجر أحد بالعطاء أو يستغلهم أحد، وهذا هو الفارق بين الجماعة التي تعمل لمصلحتها والدولة التي تعمل لمصلحة مواطنها».

مصر دولة رشيدة في كل شيء

من ناحية أخرى، أكد وزير الأوقاف، على أن مصر دولة رشيدة في كل شيء ولديها وعي عالٍ جدا، لافتًا إلى أن جزء من هذا الوعي، هو الوعي بالمحافظات الحدودية.

مفيش دولة تم الاعتداء عليها من الوسط أو القلب

وأضاف جمعة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «مفيش دولة تم الاعتداء عليها من الوسط أو القلب، لكن الاعتداداءت تحدث دوما من الحدود، وبالتالي فإن لدينا هنا مجموعة من أفضل الأئمة الذين يتحدثون باللغات الإنجليزية والفرنسية، ومن ثم أصبح هنا أفضل الأطباء والمعلمين والأئمة؛ للتحصين فيما يتصل بالوعي في مجال التربية والتعليم».

مفيش دولة تم الاعتداء عليها من الوسط أو القلب

وتابع وزير الأوقاف: «ندفع بنخبة من أفضل الأئمة في المحافظات الحدودية، واليوم فقط يتم هنا افتتاح وإعادة تأهيل 6 مساجد جديدة، ما بين بناء جديد وإحلال وتجديد، كما نعقد مسابقة كبرى سنويا لتشجيع المواهب الدينية مثل الابتهالات، وتوزيع الجوائز يكون في 17 رمضان بالتنسيق مع المحافظة».

وحول خطبة الجمعة، أوضح: «نواكب الأحداث، وخصصنا خطبة الجمعة لفقه التعامل مع الأزمات، حيث إن الخطاب الديني يجب أن يكون متواكبا مع ما يحتاجه الناس ولا ينفصل عن الوطن».