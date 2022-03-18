وزير الأوقاف عن ارتفاع الأسعار: من يتنازل عن هامش ربح كأنه تصدق به

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنّ الوزارة أفردت عدة كتب في حماية الأوطان، مثل كتاب حق الوطن، وكتاب بعنوان مشروعية الدولة الوطنية، إضافة إلى كتاب الكليات الست الذي يؤكد أنّ الحفاظ على الوطن من الكليات التي يجب الحفاظ عليها.

وأضاف «محمد مختار جمعة»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، أنّ الحفاظ على الوطن عطاء وانتماء وليس مجرد كلام، فالوطنية ليست كلاما، مشيرًا إلى أن العالم يمر بأزمات اقتصادية صعبة أدت إلى ارتفاع الأسعار: «ده وقت التكاتف والتلاحم الوطني، مثل مساعدة الضعفاء والمحتاجين، والوطنية الحقيقية تتمثل في عدم الجشع والاستغلال والاحتكار».

وتابع وزير الأوقاف، أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء»، لافتًا إلى أن حب المال يغلب على أناس كثر، وبالتالي من يتغلب على هذه الغريزة ويتنازل عن شيء من أرباحه فإن هذا أمر عظيم: «لو قلل التاجر هامش الربح بنية مساعدة الناس وبلده على عبور الأزمات كأنه تصدق به».

أيام الله لكل أمة هي أيام النصر

وتطرق وزير الأوقاف، إلى ذكرى تحرير طابا، موضحًا أن هناك أيام في تاريخ كل دولة أو أمة تعتز بها، إذ قال الله عز وجل لنبيه موسى عليه السلام «وذكرهم بأيام الله»، مشيرًا إلى أنّ أيام الله لكل أمة هي أيام النصر والعزة.

وأوضح : «تحرير طابا بالتحديد نحصل منه على رسالة مهمة، إذ تمّ على 3 مراحل، الأولى هي الحرب والتضحية، والثانية هي السلام، إذ أن للحرب أدواته وللسلم متطلباته، والثالثة هي مرحلة التحكيم».

الوطني الحكيم هو من يتعامل مع المراحل بأدواتها

وتابع وزير الأوقاف، أن الوطني الحكيم هو من يتعامل مع المراحل بأدواتها، ولا يجوز استخدام أدوات مرحلة في مرحلة أخرى، لافتًا إلى أن العاقل الحكيم هو من يعطي الوطن ما يحتاجه في الوقت الذي يكون في حاجة إليه، وأشار، إلى أن عالم اليوم ليس كعالم الأمس، وهو ما يعبر عن أهمية مرحلة التحكيم الذي استردت مصر طابا بموجبها.