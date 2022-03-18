 الداخلية تنظم قافلة خيرية لتوزيع المساعدات العينية بحي الأسمرات 

نظمت وزارة الداخلية عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية والمواد الغذائية على المواطنين بحي الأسمرات بالمقطم، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، واستمراراً للدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في رافع الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية لاسيما في المناطق الأولى بالرعاية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل المجتمعي مع المواطنين ومشاركتهم تلك المناسبة الدينية التي جسدت تلاحم المواطنين مع شرطتهم للدفاع عن الوطن.

مبادرة «كلنا واحد .. معك فى كل مكان»

وضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم أوجه الرعاية الكاملة للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار «كلنا واحد .. معك فى كل مكان»، واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين، حيث تم توجيه قافلة مشتركة بين قطاعي حقوق الإنسان والخدمات الطبية لتوزيع المساعدات العينية «بطاطين – مواد غذائية» على عدد من الأهالي بالقرى الأكثر احتياجاً وزيارة عدد من مستشفيات الأطفال ودور رعاية المسنين والأيتام بمحافظتي «أسيوط – قنا»، بالإضافة إلى توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، لتوقيع الكشف الطبي على الأهالي وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما قام وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بزيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات، ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية .