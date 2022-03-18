القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دوري أبطال أفريقيا

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الزمالك وبترو أتليتكو الأنجولي، والتي تأتي في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2022، والتي من المقرر أن تكون غدا السبت الموافق 19 مارس، في تمام الساعة 3 عصرا، لتقام المباراة في العاصمة الأنجولية بولندا، ما جعل الراغبين في مشاهدة المباراة يبحثون عن القنوات الناقلة لها أملا في مشاهدتها في المنزل، دون أن يكون هناك حاجه إلى الذهاب للقهوة لمشاهدة تلك المباراة.

وسعيا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنين بشكل دوري وداءم، نوضح من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لـ مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في الجولة الخامسة من مباريات دةري أبطال أفريقيا، والتي جاءت كالتالي:

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبترو أتليتكو

وتحرص مجموعة قنوات بي إن سبورتس على الحصول على حقوق بث جميع المباريات الخاصة بالبطولات غير المحلية، كما انها حصلت على حقوق بث مباريات دةري أبطال أفريقيا، ويتم إذاعة مباراة الزمالك وبترو أتليتكو على قنوات بي إن سبورتس.

أسعار باقات الاشتراكات في بي إن سبورتس

- باقة سوا: يصل سعر الاشتراك بها إلى 110 جنيها شهريا.

- باقة انطلاقة: يصل سعر الاشتراك في باقة انطلاقة إلى 165 جنيها.

- باقة قمة: ويصل سعر الاشتراك في باقة قمة إلى 430 جنيها.

- ياقة سبورت: كما يصل سعر الاشتراك في باقة سبورت إلى 167 جنيها.

- باقة بريميوم: ويصل سعر الاشتراك في باقة بريميوم إلى 200 جنيها.

- باقة بيسك: ويصل سعر الاشتراك في باقة بيسك إلى 67 جنيها.

- باقة تميز: كما يصل سعر الاشتراك في باقة تميز إلى 230 جنيها.

- الباقة الترفيهيةك فيما يصل سعر الاشتراك في الباقة الترفيهية إلى 90 جنيها.