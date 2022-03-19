«الصحة» تطلق قوافل طبية مجانية في 5 محافظات اليوم.. اعرف التفاصيل

ضمن سلسلة القوافل الطبية المجانية التي يجرِ إطلاقها بشكل يومي في مختلف المحافظات على مستوى أنحاء الجمهورية، أعلنت وزارة الصحة والسكان، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إطلاق قوافل طبية مجانية، للكشف وعلاج مختلف المواطنين، في عدد 5 محافظات على مدار اليوم السبت.

تفاصيل القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»

تستعرض «الوطن»، تفاصيل القوافل الطبية التابعة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي سيتم إطلاقها على مدار اليوم، سواء أماكنها في المحافظات، أو التخصصات الطبية المتوفرة خلالها.

أماكن القوافل الطبية المجانية المتوفرة اليوم

حددت وزارة الصحة والسكان الأماكن التي سيكون متوفر فيها القوافل الطبية المجانية في 5 محافظات وهي كالتالي:

1- محافظة الجيزة، وتحديداً في الحارة بحي الواحات البحرية.

2- محافظة الدقهلية، وتحديداً في الروضة التابعة لمركز بلقاس.

3- محافظة دمياط، وتحديداً في النواردية التابعة لمركز فارسكور.

4- محافظة الغربية، وتحديداً في كفر دومنتو داخل مركز المحلة ثان.

5- محافظ جنوب سيناء، وتحديداً في وادي الأسباعية العليا ووادي سعال بمركز سانت كاترين.

قائمة التخصصات الطبية المتوفرة من خلال القوافل الطبية

1- خدمات تنظيم الأسرة.

2- نساء وولادة.

3- الأطفال.

4- الأنف والأذن.

5- الباطنة.

6- القلب.

7- الرمد.

8- الأسنان.

9- العظام.

10- الجلدية.

11- الجراحة.

12- خدمات الأشعة.

13- خدمات التحاليل.

قوافل «حياة كريمة» الطبية توفر صيدليات بها مختلف الأدوية

ومن الجدير بالذكر، أن هذه القوافل الطبية المجانية، التي تتبع مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، بدأت في الـ5 محافظات منذ أمس الجمعة، كما أن وزارة الصحة والسكان، أوضحت عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أنه يتوفر داخل مختلف القوافل الطبية صيدليات، بها مختلف الأدوية التي يحتاجها المواطنين.