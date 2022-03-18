اختتام برنامج قادة الجمهورية الجديدة وتكريم المشاركين في الفعاليات

⁦اختتم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي فعاليات برنامج إعداد قادة الجمهورية الجديدة، الذي عقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبقيادة الأستاذ الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، والدكتور عبد المنعم الجيلاني وكلاء المعهد، بالتعاون مع جامعة بنى سويف بقيادة الأستاذ الدكتور منصور حسن أحمد رئيس الجامعة، لطلاب الاتحادات الطلابية بجامعات وسط الصعيد من جامعات بني سويف والفيوم والمنيا وأسيوط والوادي الجديد.

وقدم الأستاذ الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر إلي جامعة بنى سويف لحسن الاستقبال والاستضافة، وأشاد بمدى التزام الطلاب والمستوى المتميز الذي ظهروا به خلال هذا الفوج، مؤكدا أنه فى ظل اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتمكينهم وانطلاقا من رؤية معهد إعداد القادة وخطته الاستراتيجية فى تحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.

خلق كفاءات شبابية ذات وعي وطني عميق وإدراك شامل

وأضاف أن المعهد يحرص على خلق كفاءات شبابية ذات وعي وطني عميق وإدراك شامل لما يواجه الوطن من تحديات، وإعداد وتأهيل كوادر شبابية لديها وعي حقيقي بكافة قضايا الوطن من خلال مجموعة من المحاضرات والندوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، والتي تتنافى مع المعتقدات الدينية السمحة والموروثات الثقافية والمجتمعية الاصيلة للشعب المصري ومواجهة الفكر المتطرف والإرهاب فى مصر والمنطقة، وتوجيهه بتشكيل لجنة عليا من الوزارات المعنية بالدولة لمتابعة تلك التوجهات.

وبدأت فعاليات اليوم الختامي لبرنامج قادة الجمهورية الجديدة بفقرات فنية قدمها كورال جامعة بني سويف، وتكريم الطلاب المشاركين في هذا الفوج.

الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية ومواجهة الفكر المتطرف

جدير بالذكر أن فعاليات برنامج إعداد قادة الجمهورية الجديدة تضمنت العديد من المحاضرات ومنها الأمن القومي المصري وعلاقته بالمؤامرات الخارجية ومواجهة الفكر المتطرف، وكذلك محاضرة عن التسامح ونبذ العنف ووسطية الخطاب الديني، إلى جانب محاضرة بعنوان تحصين الشباب من الأفكار المتطرفة ومحاربة الشائعات، ومحاضرة بعنوان القيادة الإبداعية، بجانب العديد من الأنشطة المتنوعة ورحلة ترفيهية إلى وادى الريان بالفيوم .

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