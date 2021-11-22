⁩وكيل معهد إعداد القادة يشارك في برنامج تدريبي لإعداد «الأزهريين»

شارك الدكتور حسام الدين مصطفى، وكيل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، في البرنامج التدريبي الخاص بمشروع سفراء الأزهر بعنوان «إعداد القيادات الأزهرية..صناعة قائد التطوع»، لإعداد فريق سفراء الأزهر بمشاركة 52 كلية من كليات جامعة الأزهر بعدد 1000 متدرب، بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر وجامعة الأزهر، والاتحاد العربي للتطوع ووزارات التخطيط والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي ووكالة الفضاء المصرية.

إتاحة الفرص للشباب في البناء المجتمعي

وتقدم وكيل معهد إعداد القادة بالشكر إلي الأستاذ الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا البرنامج، ووفقا لبيان صحفي، أكد مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، ضرورة إتاحة الفرص ومجالات المشاركة الحقيقية للشباب في البناء المجتمعي، ونشر القيم والعادات الأصيلة والأخلاق بوصفها المعيار الحقيقي لرقى الإنسان والدرع الواقي من المخاطر الاجتماعية المختلفة، حيث أن الشباب هم قاطرة التنمية لذا لابد من تأهيلهم ليصبحوا سفراء في كافة ربوع مصر.

أعظم قائد في حياتنا هو حضرة النبي

وأوضح الدكتور حسام الدين مصطفى وكيل المعهد، أن استراتيجية صناعة قائد تضمنت الإشارة للمتدربين من الأزهر الشريف بأن أعظم قائد في حياتنا هو حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن خلال تعاملاته وأخلاقه وسلوكه نستمد منه صلى الله عليه وسلم أسمى معاني القيادة الحقيقة والتي تحدث عنها العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، كما تناولت المحاضرة تعريف القيادة وكذلك القائد المبدع المتميز ودوره في تكوين الفريق المعاون له، وكيف يمتلك القائد دائما زمام المبادرة والتخطيط وصياغة الأهداف والتعامل بحكمة مع المشكلات.

مستويات القيادة وقبول الآخر

وبيّن وكيل معهد إعداد القادة مستويات القيادة وهي «المنصب، قبول الآخر، نتائج الفرد داخل مؤسسته، التأثير فيمن حوله، الزعامة واحترام الآخرين»، بالإضافة إلي عرض مهارات الإتصال الفعال للقيادة، وتوضيح وسائل الاتصال الفعال ومنها لغة الجسد إلى جانب شرح الفرق بين القيادة والرئاسة الإدارية «المدير»، وماهي السمات والمحددات الشخصية للقائد الإداري وملائمة الأسلوب القيادي لدى المرؤوسين.

واختتم التدريب بالحديث عن مستويات القيادة الإدارية ودورها في بناء الأفراد والمؤسسات، وفي نهاية التدريب تم فتح باب المناقشة والإجابة على جميع التساؤلات.