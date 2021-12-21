معهد إعداد القادة يعلن حصاد 2021.. ندوات وورش عمل ومعسكرات تدريب

طفرة جديدة شهدها معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي، خلال فترة وجيزة، بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، والدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبد المنعم الجيلانى وكلاء المعهد، حيث تم عقد العديد من الدورات التدريبية والبرامج التدريبية ومنها الدورة التدريبية لأعضاء البعثات والمهمات العلمية، وأُقيمت على معسكرين، إلى جانب الدورة التدريبية لإعداد القيادات الشبابية تحت شعار «أنت أقوى من المخدرات»، و«الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء لطلاب الاتحادات الطلابية والأسر الطلابية»، والملتقى الدولي لتراث الشعوب، وكذلك تدريب طلاب المعاهد على المشروع الرئاسي مودة.

بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات

وشهد معهد إعداد القادة خلال عام 2021 بروتوكول تعاون بين الاتحاد الرياضي المصري للجامعات ومعهد إعداد القادة، وأيضا بروتوكول تعاون مشترك بين المعهد وجامعة قناة السويس، وآخر مع جامعة بنها لإنشاء مركز إعداد القادة داخل الجامعتين لإدماج وإعداد الكوادر الشبابية، وكذلك بروتوكول تعاون بين المعهد وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا .

زيارة مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمدينة الغردقة

كما استقبل مدير معهد إعداد القادة، مديري مراكز إعداد القادة بجامعتي قناة السويس وبنها، لبحث سبل التعاون وتفعيلًا لبروتوكولات التعاون، إلى جانب قيام مدير معهد إعداد القادة بزيارة مركز العزيمة لعلاج الإدمان بمدينة الغردقة، وثمّن الجهود الحثيثة والبناءة والدور الريادي للقيادة السياسية لإقامة مثل تلك المراكز.

كما شارك مدير معهد إعداد القادة في ندوة القيادة الإيجابية خلال معسكر قادة المستقبل 7 بجامعة بنها، وكذلك مشاركة وكيل معهد إعداد القادة فى فعاليات المبادرة الطلابية «الحكاية مصرية» بجامعة قناة السويس، وأيضا شارك معهد إعداد القادة فى رعاية مشروع سفراء الأزهر والذي أقيم تحت شعار تأهيل القيادات الأزهرية، وبمشاركة وكيل معهد إعداد القادة في البرنامج التدريبي الخاص بالمشروع .

مشاركة معهد إعداد القادة فى معسكر إعداد القادة الفوج 14

إلي جانب مشاركة معهد إعداد القادة فى معسكر إعداد القادة الفوج 14، وكذلك الفوج 15 والفوج 16، وأيضا معسكر إعداد القادة الفوج 17 و18، وذلك بالتعاون مع مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس.

وفي ذات السياق شارك طلاب معهد إعداد القادة فى تنظيم ثلاث فاعليات لوجستية خاصة بوزارة التعليم العالي حيث شارك الطلاببعد اجتيازهم برنامج إعداد القادة في تنظيم مؤتمر التحول الرقمي، كما شاركوا في تنظيم فعاليات إعلان نتائج مسابقات الجامعات للعام الجامعى 2020-2021، كما شارك الطلاب المتميزين بالمعهد في تنظيم المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي وأيضا تنظيم المؤتمر الذي أقيم على هامش المنتدى .

كما أقيم بمعهد إعداد القادة حفل تخريج دفعة التطوع 2021 واستقبال المتطوعين الجدد، وأيضا شهد المعهد إحتفالية اليوم العالمي للتطوع 2021 بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وصندوق مكافحة الإدمان.

وخلال عام 2021 تم تطوير البنية التحتية لمعهد إعداد القادة و تغيير فكر ورش العمل المعتادة، وتم عقد خمس ورش عمل حتى يتسنى للجميع الاستفادة منها، حيث يعد ه‍دف المعهد الأساسي تدريب وتأهيل الشباب وبالتالي بدلًا من أن يتمحور الأمر حول الندوات فقط داخل المعهد تم إضافة ندوات وورش عمل خلال المعسكر التدريبي بالإضافة إلى إقامة الأنشطة الرياضية .