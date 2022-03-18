أبناء متوفى يعتدون على طبيب في أسيوط: مات أثناء إسعافه

شهد مستشفى ساحل سليم المركزي في محافظة أسيوط واقعة تعدي أهالي متوفى على الطبيب النوبتجي بالمستشفى، إذ وصل والدهم إلى المستشفى في حالة حرجة وتوفي داخل قسم الاستقبال في أثناء إجراء الإسعافات الأولية له، وتم تحرير محضر بالواقعة داخل نقطة شرطة المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء عمر السويفي، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد بوصول بلاغ من المستشفى المركزي بوجود حالة تعدٍّ على الطبيب النوبتجي من قبَل أبناء مريض توفي بالمستشفى، وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز للمعاينة والفحص، وتبين التعدي على «وليد رأفت» طبيب نوبتجي بالمستشفى.

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وكشفت التحريات التى قام بها فريق مباحث المركز أنه فور وصول مريض عمره 65 سنة في حالة حرجة للمستشفى وفي أثناء إجراء الإسعافات الأولية له بقسم الاستقبال توفي، وفور علم أبنائه تعدوا على الطبيب النوبتجي وكسروا محتويات القسم، وتم إلقاء القبض على المعتدين، وتم تحرير محضر بالواقعة.