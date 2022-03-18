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عاجل.. بلغاريا تطرد 10 دبلوماسيين روس وتطلب منهم المغادرة خلال 72 ساعة

صوفيا: الدبلوماسيون الروس خالفوا بنود اتفاقية فيينا

كتب:

محمد حسن عامر
01:31 م | الجمعة 18 مارس 2022
سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي

سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي

أعلنت السلطات البلغارية، اليوم، ترحيل 10 دبلوماسيين روس من أراضيها بدعوى ممارستهم أنشطة لا تتوافق مع اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وذلك في ضوء تطورات الحرب الروسية الأوكرانية التي صاعدت عداء الدول الأوروبية لروسيا.

مذكرة من الخارجية البلغارية لسفيرة موسكو

وأوضحت وزارة الخارجية البلغارية أنها سلمت إلى سفيرة موسكو لدى صوفيا، إيليونورا ميتروفانوفا، مذكرة بخصوص إعلان هؤلاء الدبلوماسيين أشخاصا غير مرغوب فيهم، ويعني ذلك طرد هؤلاء الدبلوماسيين وضرورة مغادرتهم البلاد.

ولم تعلق موسكو في المقابل على تلك الاتهامات، لكنها ليست المرة الأولى التي يطرد فيها دبلوماسيين روس، خصوصا وأن ذلك تكرر في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا مع تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

الدبلوماسيون الروس يغادرون بلغاريا خلال 72 ساعة

وطلبت وزارة الخارجية البلغارية من الدبلوماسيين الروس ضرورة مغادرة بلغاريا خلال 72 ساعة.

وذكرت أن المعلومات بشأن نوعية الممارسات التي ارتكبوها تأتي من خلال الجهات المختصة، مؤكدة أنها تخالف اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

 

 

 

  

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