شادي مؤنس عن موسيقى مسلسل جزيرة غمام: ملحمية

يواصل الموسيقار شادي مؤنس وضع الموسيقي التصويرية الخاصة بمسلسل جزيرة غمام، بطولة الثنائي طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب، المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني لعام 2022.

كشف الموسيقار شادي مؤنس، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل الموسيقى التصويرية لمسلسل جزيرة غمام، قائلاً إن العمل ملحمي صعب، إذ يحتوى على 3 مناطق مختلفة، هي الخط الصعيدي والغجري والصوفي.

مسلسل جزيرة غمام

وتابع مؤنس أن وجود مناطق جغرافية مختلفة بالمسلسل أثرى العمل، إذ كل منطقة لها الموسيقى التي تشتهر بها وتشبهها، فالشكل الصعيدي قدم قبل ذلك وحقق نجاحًا كبيرًا، وهذا يشكل صعوبة، لأن عند تقديمه مرة أخر ستحتاج أن تبحث عن منطقة خاصة بك دون أن تحدث مقارنات مع الأعمال الصعيدية التى تم تقديمها من قبل.

وسبق أن كشف مؤنس أن تتر البداية سيغنيه الفنان علي الحجار، أما عن تتر النهاية فقال بأنه بالفعل وضع الموسيقى الخاصة به وحتى الآن لم يتم الاستقرار على هل سيحتوى على أغنية أم لا؟ فهو أمر ما زال قيد النقاش.

أما عن احتمالية وجود فواصل أو رباعيات داخل العمل بصوت الفنان على الحجار فقال شادي مؤنس إن هذا الأمر أيضًا لم يحسم بعد.

تفاصيل مسلسل جزيرة غمام

يُذكر أن مسلسل جزيرة غمام، بطولة طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب ومي عز الدين ومحمود البزاوي ورياض الخولي ومحمد جمعة وأحمد أمين ووفاء عامر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.