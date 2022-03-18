دراما رمضان 2022.. قنوات عرض مسلسل «جزيرة غمام» لـ طارق لطفي

يخوض الفنان طارق لطفي، السباق الرمضاني القادم 2022، بمسلسل «جزيرة غمام»، الذي يقوم ببطولته برفقة مجموعة كبيرة من النجوم، والعمل من تأليف الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

قنوات عرض مسلسل «جزيرة غمام»

يعرض مسلسل «جزيرة غمام» خلال أيام شهر رمضان الكريم، حصريًا على قناة «الحياة»، فضلًا عن عرض حلقات المسلسل عبر منصة Watch It الإلكترونية.

وكشف البرومو الرسمي الخاص بالعمل الذي طرحته منصة «Watch It» خلال اليومين الماضيين، عن أن أحداثه تدور في إطار تشويقي حول جزيرة بالصعيد «جزيرة غمام» مقامة على الماء بشكل خيالي، وتشهد العديد من الصراعات بين أبطالها، وأحداثها تقع قبل 100 عام.

أحداث مسلسل «جزيرة غمام»

وتجسد أحداث العمل علاقة 3 أشقاء ببعضهم، وتحدث بينهم كثير من الصراعات، ويتهم الشقيق الأكبر بقتل شقيقه الأصغر، ولكن نكتشف في النهاية أنه لم يمت في إطار غامض.

أبطال مسلسل «جزيرة غمام»

ويضم مسلسل «جزيرة غمام» عددا كبيرا من النجوم، منهم طارق لطفي، أحمد أمين، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، وفاء عامر، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، ومحمد جمعة، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوي.

ويشهد مسلسل «جزيرة غمام» التعاون الثالث الذي يجمع بين مي عز الدين، وطارق لطفي، بعد مسلسلي «الحقيقة والسراب» الذي شاركا فيه عام 2003، ومسلسل «قضية صفية» الذي عرض عام 2010، كما يشهد التعاون الثاني بين طارق لطفي والفنان فتحي عبدالوهاب بعد مسلسل «القاهرة كابول» الذي عرض عام 2021.