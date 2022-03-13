«جزيرة غمام» يعيد الحجار لغناء تترات مسلسلات رمضان بعد غياب 9 سنوات

بعد غياب دام لأكثر من 9 سنوات يعود الفنان علي الحجار مرة أخرى لغناء تترات مسلسلات رمضان وذلك من خلال غنائه لتتر مسلسل جزيرة غمام بطولة الفنان طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وذلك تحت قيادة الموسيقار شادي مؤنس.

وكشف الموسيقار شادي مؤنس تفاصيل تعاونه مع الفنان علي الحجار في مسلسل «جزيرة غمام» وعودته لغناء تترات مسلسلات رمضان، مبينًا أنَّه بدأ العمل على الموسيقي التصويرية الخاصة بالمسلسل منذ 3 أشهر، وقرأت العمل لفهم الأحداث».

شادي مؤنس وعلي الحجار معًا في «جزيرة غمام»

وتابع مؤنس أنَّه بدأ العمل على تتر البداية الخاصة بالمسلسل مع الكاتب أحمد عبدالفتاح الذي كتب الكلمات الخاصة به، وذلك من وحي أحداث العمل ولأن التتر باللهجة الصعيدية فوجدوا أن أنسب من يقدمه هو الفنان الكبير علي الحجار لأنه أفضل من غنى الصعيدي وهو إضافة كبيرة للعمل.

وعن مشاركته العمل مع الحجار، عبر «مؤنس» عن سعادته بذلك، إذ أنَّه تربى على تترات مسلسلات الحجار، مبينًا أنَّه رغم أنه عمل معه أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة وقدما أعمالا ناجحة إلا أنه كان يحلم مشاركته في تتر مسلسل، وبالفعل حاولا تحقيق هذا الأمر السنة الماضية ولكن المشروع لم يكتمل.

تفاصيل مسلسل «جزيرة غمام»

يُذكر أنَّ مسلسل «جزيرة غمام» يشارك في بطولته طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب ومي عز الدين وأحمد أمين ومحمد جمعة ورياض الخولي وهاجر الشرنوبي وهبة عبدالغني وميار الغيطي وعبدالعزيز مخيون ووفاء عامر وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.