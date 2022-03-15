صوت وائل الفشني يسيطر على برومو مسلسل «جزيرة غمام»

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برومو جديد لمسلسل «جزيرة غمام» المقرر عرضه بشكل حصري عبر قناة «الحياة» في شهر رمضان المقبل، استمرارا لما تقدمه الشركة من أعمال درامية مميزة.

وضم البرومو، شعرا بصوت رياض الخولي، بالإضافة إلى العديد من المشاهد التي تحتوي على الساسبنس، وضم عدد كبير من أبطال المسلسل، منهم مي عز الدين، رياض الخولي، محمد جمعة، طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، وفاء عامر، وغنى في البرومو وائل الفشني.

أحداث مسلسل جزيرة غمام

ظهرت مى عز الدين ضمن الأحداث، وهي تقرأ الطالع لطارق لطفي وعدد من الأبطال، والمسلسل تدور أحداثه في صعيد مصر بالعشرينيات من القرن الماضي، عن بيت شافع وأبناؤه الثلاثة، وابنته سندس، إلى أن تحدث جريمة قتل، حيث يقوم الأبن الأكبر بمقتل الأصغر بتحريض من الأوسط، لكن المفاجأة أن القتيل لم يمت، ويظهر في مكان آخر، بينما يظل الثالث مع أبيه والابنة سندس، مرورا بالعديد من المفاجآت والأحداث.

أبطال مسلسل جزيرة غمام

المسلسل من بطولة كل من أحمد أمين، طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب، مي عز الدين، محمد جمعة، عبد العزيز مخيون، رياض الخولي، وفاء عامر، ومن تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي، ويغني تتر البداية والنهاية علي الحجار بعد غياب حوالي 8 سنوات عن غناء تترات المسلسلات الرمضانية، فكانت آخر أعماله الرمضانية مسلسل "الوسواس" مع زينة وتيم الحسن.