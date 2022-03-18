«المركزي»: ارتفاع أسعار الذهب 0.9% والأوقية تصل لـ1988.46 دولار خلال أسبوع

واصلت أسعار الذهب العالمية الارتفاع على مدار الأسبوع المنتهي في 11 مارس الحالي، بنسبة 0.9% ليسجل سعر الأوقية 1988.46 دولار، وفقا للنشرة الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وتابعت النشرة رصد أداء أسواق الذهب العالمية، لافتةً إلى تحقيق المعدن الأصفر مكاسب على خلفية ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن خلال أزمة حرب روسيا وأوكرانيا الحالية، التي عمقت من التضخم العالمي.

«المركزي»: سعر جرام الذهب يصل إلى 1000 جنيه لأول مرة منذ أغسطس 2020

وعلى مدار الأسبوع، استطاع سعر جرام الذهب اختراق مستوى 1000 جنيه، حيث وصل سعر الأوقية إلى 2000 دولار عالميا، وهو نفس المستويات التي وصل إليها في أغسطس 2020، لينهي بذلك تداولات يوم الثلاثاء عند 2050.76 دولار للأوقية.

فيما سجل سعر الذهب تراجعا خلال جلسة تداولات الأربعاء، ليصل أدنى مستوى 2000 دولار، وذلك بتأثير من حالة التفاؤل بانتهاء الحرب وتوصل طرفيها، روسيا وأوكرانيا، إلى اتفاق خلال المحادثات الدبلوماسية رفيعة المستوى.

أسعار النفط العالمية تتراجع بنسبة 4.61%

فيما سجلت أسعار النفط العالمية تراجعاً بنسبة 4.61%، لتستقر عند 112.67 دولار للبرميل، وسط حالة من التفاؤل المتعلقة بمخاوف الإنتاج العالمي، بحسب نشرة البنك المركزي الأسبوعية.

تصعيد العمليات العسكرية دفع سعر برميل النفط إلى أعلى مستوى له منذ 14 عام

وتابعت النشرة، «كان التصعيد العسكري في أوكرانيا، وحظر واردات النفط الروسية من قِبَل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة سبباً في زيادة المخاوف بشأن نقص الإنتاج خلال النصف الأول من الأسبوع، مما أدى إلى زيادة الضغوط على أسعار النفط، الأمر الذي دفعه للوصول إلى 139 دولاراً خلال يوم الثلاثاء، والذي يعد أعلى مستوى لها منذ 14 عاماً».

13.16% أكبر هبوط يومي لأسعار النفط منذ عامين

ولكن في يوم الأربعاء، انخفضت أسعار النفط بشدة بنسبة 13.16% لتسجل أكبر هبوط يومي لها منذ عامين بعد أن دعت الإمارات أعضاء منظمة أوبك إلى زيادة إنتاجهم للنفط بشكل أسرع.

وتابعت نشرة «المركزي»، «ومع ذلك ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى يوم الخميس حيث ذكرت الإمارات أنها ملتزمة بكمية الإنتاج المتفق عليها دون ذكر أي زيادات».

تقرير أمريكي: أعلى مستوى للتضخم منذ 40 عام

نوهت النشرة الأسبوعية الدورية للبنك المركزي المصري، عن تأثير وتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا على الأسواق العالمية، خاصةً وسط استمرار تصاعد القلق لدى المستثمرين بسبب التضخم، وتفاعل الأسواق مع إصدار الولايات المتحدة تقرير التضخم، والذي جاء عند أعلى مستوى له في أربعة عقود كما كان متوقعًا، وفرض الغرب المزيد من العقوبات على روسيا، بما في ذلك عقوبات على الثروات الخاصة برجال أعمال روس، وقطاع الطاقة، وشركات الطيران، وعقوبات تجارية.

وفي المقابل، ردت روسيا على العقوبات، بحظرها تصدير العديد من المنتجات حتى نهاية 2022.

وعلى صعيد تطورات التوتر بين روسيا وأوكرانيا، فشلت محادثات البلدين التي انعقدت في تركيا في الوصول إلى وقف إطلاق النار على الرغم من تصريح الرئيس بوتين يوم الجمعة بأن المحادثات المنعقدة بين وزراء خارجية البلدين «إيجابية».

وعلى صعيد السياسة النقدية، قرر البنك المركزي الأوروبي تسريع وتيرة إنهائه لبرنامج شراء السندات مع ارتفاع التضخم في المنطقة، مشيراً إلى أن هذه الحرب تعد لحظة «فاصلة» لأوروبا.