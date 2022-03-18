مهرجان الفاكهة في مرسى علم يروج للسياحة بـ 1.5 طن موز وتورتة 3 أمتار

نظمت الفنادق والمنتجعات السياحية بمدينة مرسى علم، مهرجان الموز للسائحين على الشواطئ، وتم استخدم طن ونصف الطن من الموز كعصائر طازجة وتورتة وسندوتشات كنوع من أنواع الترفيه وجذب السائحين وعمل دعاية وتنشيط السياحة، إذ يلقى ذلك النوع من المهرجانات إعجاب وقبول السائحين.

َمهرجان الموز لتنشيط السياحة

يقول عاطف عثمان مدير منتجع سياحي المنظم للمهرجان في مرسى علم، لـ «الوطن»، إن الفنادق دائما تحرص على تنظيم مهرجانات الفواكه بصفة أسبوعية، لخلق جو ترفيهي على الشواطئ المفتوحة لجذب السائحين، مؤكدا أن ذلك يلقى قبول جميع السائحين من مختلف الجنسيات، ويحرصون على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يساهم في تنشيط السياحة وجذب السياح لمدينة مرسى علم.

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من جانبه، أوضح أحمد صالح شيف بأحد المنتجعات المنظمة للمهرجان، أنه تم استخدم حوالي طن ونصف الطن من الموز، وتم تجهيز تورتة من الموز طولها 3 أمتار، وسندوتشات مربى الموز بالإضافة إلى عصائر طازجة وحلويات غربية وشرقية جميعها بالموز منها كنافة والجلاش، ما لاقى إعجاب وقبول السائحين.

وأشار «صالح»، لـ «الوطن» أن الموز من الفواكه الغنية بالسعرات الحرارية، والفيتامينات والمعادن الضرورية لجسم الإنسان، إذ يمد الجسم بالطاقة ويساهم في تقوية جهاز المناعة، والوقاية من العديد من الأمراض والسرطانات ومحاربة الشيخوخة ويحافظ على صحة القلب ويحسن الحالة النفسية فهو مهدئ للأعصاب ويساعد على تقليل الشعور بالحزن.