مطار مرسى علم يستقبل 10 آلاف سائح من 8 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، الأسبوع المقبل، حوالي 10 آلاف سائح على متن 62 رحلة طيران قادمة من مطارات 8 دول أوروبية، وذلك بدءا من غد السبت، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم، وذلك مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال، وتعقيم وتطهير الحقائب وقياس درجة الحرارة الركاب.

مطار مرسى علم يستقبل 62 رحلة طيران

كشف مصدر بمطار مرسى علم، في تصريح لـ «الوطن»، أنه من المقرر أن يستقبل المطار: 3 رحلات بلجيكية، 4 رحلات هولندية، 9 رحلات إيطالية، 14 رحلة ألمانية، 14 رحلة تشيكية، 14 رحلة بولندية، 3 رحلات سويسرا، رحلة ليتوانية، بالإضافة إلى 3 رحلات طيران داخلية عبر خطوط مصر للطيران، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات بمطار مرسى علم.

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وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن معدلات وصول رحلات الطيران السياحية تشهد زيادة في وصول الرحلات الألمانية والإيطالية والتشيكية والبولندية، لافتا إلى إقبال سائحين هذه الدول على منتجعات مرسى علم، التي أصبحت شواطئها وجهتهم المفضلة في السفر لقضاء إجازتهم خارج أوروبا.