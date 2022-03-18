عمر كمال عن حمو بيكا: «اتكلم عليا وصدّر عني صورة مش صح.. زعلان منه»

حالة كبيرة من الجدل أثارها الثنائي «عمر كمال وحمو بيكا»، مؤخرًا بعدما ظهر الأخير فى بث مباشر عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، وهاجم الأول واتهمه بالتكبر بسبب عدم رده عليه.

وفي أول تعليق لـ عمر كمال على هذه الأزمة قال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كل اللي حصل وكان سبب خلافي الأخير مع حمو بيكا هو إن فيه أغنية سجلناها فالأغنية دي مسجلينها من بدري فلما جه ينزلها الأغنية أصلاً قدمت والإفيه قدم».

عمر كمال عن حمو بيكا: زعلان منه

وتابع عمر كمال قائلاً: «قلت له ياحمو بلاش ننزلها ونشوف أغنية تانية تكون أحسن فهو مصمم ينزلها، ولما نزل الأغنية أنا ماشيرتهاش لأني مش عايز الناس تسمعها علشان هيتحسب عليّا إني نزلت غنوة والأغنية مش حلوة من وجهة نظري».

وأكد «كمال» أن أغلب الأعمال التي قدّمها مع حمو بيكا هو صاحب الرؤية الفنية الخاصة بها، منها على سبيل المثال «شمس المجرة وبنتخان وانتي معلمة ومساء النصر».

وأضاف: «أنا كنت عارف إن الغنوة دي مش وقتها، وهو مافهمش ده، فلما ماشيرتش الأغنية هو طلع اتكلم عليّا، أنا عمرى ما اتكبّرت على حد، أنا صحابي لما بييجي شغل في بلاد تانية ومش عارفين يوصلوا لهم أنا بوصّلهم بيهم وكان آخرها حفلات لبنان اللي كان فيها حمو».

وعن إمكانية العمل مرة أخرى مع «حمو»، أكد كمال أنه غاضب من «بيكا»: «أنا زعلان منه لأن أنا مابحبش حد يهيني ويصدّر للناس عني صورة مش صح ومش كويسة، أنا طول عمرى في حالي عمري ما أذيت حد ولا طلعت اتكلمت على حد».

وعن وصف «بيكا» له مؤخرًا بالبخيل، قال: «طالع يقول عليّا بخيل، أنا أكتر واحد بصرف على شغلي مش معني إن أنا وهو طلعنا عملنا فيديو هزرنا فيه إن أنا أكون كده.. زعلان منه جدًا».

هجوم حمو بيكا على عمر كمال

يُذكر أن حمو بيكا ظهر في بث مباشر عبر صفحته الخاصة على موقع «الفيس بوك»، هاجم فيه عمر كمال وقال إنه حاول الاتصال به أكثر من 7 مرات ولكنه لم يرد عليه: «بقى يشوف نفسه على الناس».