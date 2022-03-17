عمر كمال يطرح برومو أوبريت «ست عظيمة»: هدية لكل أم

طرح مؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البرومو الدعائي لأوبريت «ست عظيمة».

ونشر عمر كمال برومو الأوبريت، وعلق قائلا: «بكرة أوبريت ست عظيمة الساعة 6 على يوتيوب».

عمر كمال يهدي الأمهات أوبريت «ست عظيمة»

وأعلن مؤدي المهرجانات عمر كمال منذ أيام استعداده لطرح أوبريت غنائي إهداء للأمهات، تزامنا مع الاحتفال بعيد الأم، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونشر صورة تجمعه بشيماء المغربي ومحمد أسامة، مُعلقًا عليها: «هدية لكل الأمهات في عيد الأم».

عمر كمال و شيماء المغربي

وأوبريت «ست عظيمة» هو ثاني عمل يجمع عمر كمال وشيماء المغربي، حيث سبق وقدما سويا أغنية «انتي قلبي»، والتي احتفل «كمال» منذ أيام بتحقيقها 30 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات إسلام المصري، وألحان علي صابر وعمر كمال، وتوزيع إسلام ساسو.

وتقول كلمات الأغنية: «إنت قلبي وربنا.. نسيتيني العكننة.. تخنقيني تعصبيني.. مش هتمشي من هنا.. كل حاجه في دنيتي.. إنت أصلا ضحكتي.. وبأمانة إنت الأمانة.. نفسي آخد فرصتي.. ما تيجي لحظة جنبي وتخش قلبي دانت اللي شاغل البال».