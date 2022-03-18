عمر كمال يطرح اليوم أوبريت ست عظيمة بمناسبة عيد الأم: «على يوتيوب»

أعلن عمر كمال، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، موعد طرح أغنيته الجديدة وهي أوبريت ست عظيمة، بمناسبة عيد الأم، ونشر جزءا من الأغنية معلقا عليه: «أمي غير، بكرة الساعة 6، أوبريت ست عظيمة على يوتيوب».

وتوالت التعليقات على عمركمال، لتنهئته بطرح أغنيته الجديدة أوبريت ست عظيمة بمناسبة عيد الأم، التي أعلن أنه سيكون اليوم في السادسة مساء، وكتب أحد متابعيه: «جميلة أوي ياعمر، ست عظيمة»، وعلّق آخر: «والله في قمة الإبداع الأغنية دي والفنانين دول كلهم حلوين»، وجاء تعليق ثالث: «عمر كمال عظمة على عظمة يا نجم مصر».

طرح أوبريت ست عظيمة بمناسبة عيد الأم

ويتعاون عمر كمال في أوبريت ست عظيمة، الذي يطرحه بمناسبة عيد الأم، مع الفنانة الشابة شيماء المغربي، والطفل محمد أسامة نجم أغنية «الغزالة رايقة»، من كلمات وألحان عمرو قطب، ومن توزيع عمرو الخضري.

حفلات عمر كمال في أمريكا

وأحيا عمر كمال، مجموعة من الحفلات الغنائية الشهر الماضي، في عدد من المدن في الولايات المتحدة الأمريكية، وشاركه في عدد منها حسن شاكوش، وتفاعل معاهم الجمهور في كل حفلاتهم.

نقابة المهن الموسيقية تحقق مع عمر كمال

وفي سياق آخر، خضع عمر كمال، للتحقيق من قبل نقابة المهن الموسيقية، بعد قرار وقفة عن الغناء، وقدم اعتذارا إلى الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين، عما بدر منه وتسبب في إيقافه.