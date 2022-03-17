عمر كمال يكشف عن حفلاته الغنائية المقبلة في الدول الأوروبية

كشف مطرب المهرجانات عمر كمال عن استعداده خلال الفترة المقبلة لإحياء حفلات غنائية جديدة في أوروبا، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

حيث نشر عمر كمال صورة له من المطار قبل سفر إلى أوروبا، وعلق عليها قائلًا: «توكلنا على الله.. رحلة حفلات أوروبا جزيرة مالطة.. السويد.. باريس».

عمر كمال يحيي عددا من الحفلات في أمريكا

وكان عمر كمال أحيا خلال الفترة الماضية عددا من الحفلات الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية، شاركه في عدد منها مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

وأثناء وجوده في أمريكا أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارا بوقفه عن الغناء وتحويله إلى التحقيق بعد إساءته إلى نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر وأعضاء النقابة خلال فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

قرار بوقف منع عمر كمال عن الغناء بعد التحقيق معه

وخضع «كمال» للتحقيق منذ يومين أمام لجنة برئاسة المستشار علاء عامر، وبعد التحقيق معه أصدرت النقابة قرارا بمنعه عن الغناء، وكشف «عامر» كواليس التحقيق خلال تصريح سابق لـ«الوطن»، بأن عمر كمال قدم اعتذارا إلى الفنان هاني شاكر، وأن ما بدر عنه بسبب عدم نومه جيدًا، فقبلت النقابة اعتذاره.

وفي سياق آخر يستعد «كمال» لطرح أوبريت جديد بعنوان «ست عظيمة»، بمناسبة الاحتفال بعيد الأم خلال أيام، ويقدم الأغنية برفقة الفنانة شيماء مغربي والطفل «محمد أسامة» مطرب أغنية «الغزالة رايقة»، والأوبريت من كلمات وألحان عمرو قطب، وتوزيع عمرو الخضري.

عمر كمال يستعد لطرح أغنية «ست عظيمة»

كما روج عمر كمال للأغنية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نشر عددا من الفيديوهات لهم أثناء تسجيل الأغنية، وقال إنه سيقوم بطرحها خلال يومين عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»