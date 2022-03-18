«أتوبيس السعادة» يكرم والدة الطفل يوسف العربي: «مراحش ببلاش» (فيديو)

كرم برنامج «أتوبيس السعادة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد يونس على قناة DMC، مروة قناوي، والدة الطفل يوسف العربي، ضحية إطلاق النار في أحد الأفراح، وصاحبة حملة «لا لضرب النار في المناسبات»، إذ أهداها كأسا في نهاية الفقرة.

ووجهت مروة، والدة الطفل يوسف العربي، الشكر للإعلامي أحمد يونس وفريق عمل البرنامج والمشاهدين: «لولا دعمكم الواحد مكنش هيقدر يكمل».

وأضافت أن شهر مارس مميز بالنسبة إليها، لأن يوسف كان يفاجئها بأشياء رائعة في عيد ميلادها، إضافة إلى عيد الأم: «لحد دلوقتي يوسف بيزغزغني في الأوقات دي، وفي رسائل ملهمة بيني وبين يوسف مش بتتحكي».

تفاصيل الواقعة

وحول تفاصيل الواقعة التي راح ضحيتها نجلها، قالت الأم: «من 5 سنوات، يوسف كان عنده 13 سنة، وكان خارج في منطقة الحصري مع أصدقائه، وكان في فرح بعيد عنه بنحو 1.3 كم وحصل فيه ضرب نار، وكان السلاح المستخدم رشاش آلي، فأصيب بجذع المخ، وقعد 12 يوما في غيبوبة ثم توفى».

معركة قانونية كبيرة

وأكدت على أنها خاضت معركة قانونية كبيرة حتى اقتص له القضاء: «قلت إنه مش هيروح ببلاش، وهيبقى في سبب تغيير حاجات كتير، وأطلقت حملة لمنع ضرب النار في المناسبات».

وأشارت مروة قناوي إلى أنها زارت عدة محافظات للتوعية بأخطار هذه العادة السيئة، مثل الفيوم وأسيوط وبني سويف، وأطلقت أكثر من 60 ورشة، وتوقفت عن النشاط منذ فترة.

وتابعت أنها تخاطب الشباب في سن صغيرة، لأنها تؤمن أن الكبار لن يتغيروا، وسيكون القانون رادعا لهم: «مش بقول يوسف مات، بقول إنه مشي، مفيش أم هتستوعب أن ابنها مات، لكنه مشي، هو محفوظ في مكان ما، وشايفنا، وكان له حلم، وأحنا بنحاول إنه يبقى موجود بروحه وليس بجسده».