الحياة بعد الستين بـ«أتوبيس السعادة».. «كورة وغناء وذكريات جميلة»

التقى الإعلامي أحمد يونس، مع عددا من كبار السن الذين تخطت أعمارهم 60 عاما، في حلقة، اليوم الجمعة، عبر برنامج «أتوبيس السعادة» المذاع على قناة DMC.

«عم حسونه»: المسنين بيساندوا بعض في المناسبات

ومن تلك النماذج، كانت مجموعة من المسنين يقيمون سويا منذ 10 سنوات، بينهم «عم حسونه»، 75 عاما، الجندي السابق بالجيش المصري، الذي عمل منذ سغره ويتمنى قدرته على العودة للعمل: «اشتغلت من صغري وانضممت إلى القوات المسلحة وحاربت، وتمت إحالتي إلى المعاش المبكر، ولسه عاوزين نشتغل تاني، بس ربنا يدينا الصحة وطول العمر».

وأعرب عن سعادته بوجوده مع مجموعة كبار السن، مشيرًا إلى أنهم يدعمون بعضهم في كل الأوقات ويقضون اليوم كله سويا: «أفضل ما في الإقامة مع كبار السن، أننا اتعودنا على بعض.. القعدة كلها نضيفة، وبنصلي ونقرأ قرآن ونتناول الطعام مع بعضنا البعض، وبنساند بعض في المناسبات».

مُسن لأحمد يونس: مفيش ضغينة بيننا

وذكر مُسن أخر، خلال حواره مع الإعلامي أحمد يونس: «مفيش ضغينة بيننا، والخروج ما بيننا متاح الحمد لله، لكن يومنا بنقضيه سوا، ومن المغرب بنروح المقرأة في المسجد، ونصلي العشاء وبنرجع وممكن نسهر، وسهرات الرجالة غير سهرات السيدات، وساعات بنلعب كورة، وعم حسونة مش بيرحم حد وبيبقى في نِقار دايما».

فيما أكدت الحاجة ميرفت، أنها تجيد الطبخ كما تحب الرقص والطبل، مبدية سعادتها بأن نساء المجموعة لا يتحدثن بالسوء عن أحد ولا يوجد ما يُعرف بجلسات «النميمة»: «مفيش نم عندنا، بنضحك ونهزر وكل حاجة بس مش بنجيب سيرة حد، وممكن أطبل لهم وأرقص، أنا وظيفتي أشغال فنية زي الكروشيه».