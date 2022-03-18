14 مليار جنيه مكاسب البورصة في أسبوع

شهدت تداولات البورصة خلال الأسبوع المنصرم مكاسب جماعية، وبلغت المكاسب السوقية للبورصة نحو 14.2 مليار جنيه، إذ اختتمت المؤشرات تعاملات الأسبوع على صعود جماعي.

سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية، 695.7 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهي في 17 فبراير 2022، مقارنة مع 681.4 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه، بمكاسب 14.2 مليار جنيه ونمو نسبته 2.1%.

إجمالي التداولات

41.2 مليار جنيه إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع، وبلغ إجمالي قيمة التداولات في البورصة المصرية نحو 41.2 مليار جنيه خلال نفس الأسبوع، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 72 مليار جنيه في الأسبوع السابق عليه، فيما بلغت أحجام التداول نحو 1.5 مليار سهم، مقارنة مع 1.6 مليار سهم منفذة من خلال 187 ألف صفقة، مقابل 202 ألف عملية.

فئات المستثمرين خلال الأسبوع

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 60.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة في البورصة المصرية، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 29.8% والعرب على 9.9% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1.6 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 18.6 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

المؤشرات ترتفع بشكل جماعي

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأسبوع المنصرم، على ارتفاع جماعي، ليغلق المؤشر الرئيسي «إيجى إكس 30»، عند 10726.44 نقطة، بارتفاع نسبته 2.61%، بينما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، عند مستوى 1894.67 نقطة مرتفع بنسبة 1.46%خلال الأسبوع، وارتفع مؤشر مؤشر «إيجي إكس 100» متساوي الأوزان عند مستوى 2848.45 نقطة، مرتفع بنحو 1.18%، فيما صعد مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 1.05% عند مستوى 1875.75 نقطة.